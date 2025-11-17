滿滿的超現實未來貓 LOEWE早春形象轉化藝術 童趣又俏皮

我的頻道

記者孫曼／即時報導
LOEWE 2026早春系列形象廣告。（圖／LOEWE提供）
LOEWE 2026早春系列形象廣告。（圖／LOEWE提供）

西班牙品牌LOEWE的2026早春系列形象廣告，由攝影師Carlijn Jacobs掌鏡，以鮮活光影聚焦單品本身的線條、材質與細節，構築出一段明快而富生命力的節日敘事。畫面以簡潔背景與俐落構圖凸顯金屬光澤、嵌花與刺繡等細膩工藝，以藝術視角呈現品牌一貫的現代語彙與幽默感。

本季最吸睛的亮點，來自英國藝術家Louis Wain的「未來貓」瓷瓶系列。這位以擬人化貓咪著稱的藝術家，其後期作品受立體主義與未來主義影響而更顯狂放，以強烈幾何感、跳色與夸張表情描繪超現實氣息。LOEWE取其風格精髓，將貓的身影轉化為包款與配件上的印花、嵌花與刺繡，透過工藝生動呈現豐富可愛的幻想貓咪。

系列中，Puzzle、Flamenco、Amazona等經典包款換上靈動貓咪圖案，「未來貓」造型手拿包則以建築感線條重新詮釋Wain的瓷器造型；全新Draped Tote與Joya包款外型俐落，搭配骰形吊飾與立體皺褶細節，為日常造型增添趣味。男裝部分則推出全新Puzzle款式，以及Loop Bucket與Loop Hobo包款，與女裝系列形成呼應。

服裝設計同樣以皮革為核心語言。短版納帕皮夾克以腰帶與貼袋重塑工裝原型，機車夾克則以蓬鬆氣球廓形帶來視覺反差。針織系列延續品牌工藝傳統，以錯視織法與繁複紋理展現細節魅力。鞋履包括Bobine短靴、Petal Anagram涼鞋與Flamenco Knot穆勒鞋等，以雕塑般的廓形串聯全系列的藝術語彙，而Toy高跟鞋更以亮面質感與「未來貓」後跟營造俏皮氣息。

Toy高跟鞋以亮面質感與「未來貓」造型後跟增添俏皮趣味。（圖／LOEWE提供）
Toy高跟鞋以亮面質感與「未來貓」造型後跟增添俏皮趣味。（圖／LOEWE提供）
以嵌花、刺繡、印花及錯視針織等紛繁工藝呈現的貓咪圖案，躍現於包款上。（圖／LOEWE提供）
以嵌花、刺繡、印花及錯視針織等紛繁工藝呈現的貓咪圖案，躍現於包款上。（圖／LOEWE提供）
LOEWE 2026早春系列形象廣告。（圖／LOEWE提供）
LOEWE 2026早春系列形象廣告。（圖／LOEWE提供）
LOEWE 2026早春系列形象廣告。（圖／LOEWE提供）
LOEWE 2026早春系列形象廣告。（圖／LOEWE提供）
LOEWE 2026早春系列形象廣告。（圖／LOEWE提供）
LOEWE 2026早春系列形象廣告。（圖／LOEWE提供）
以嵌花、刺繡、印花及錯視針織等紛繁工藝呈現的貓咪圖案，躍現於包款上。（圖／LOEWE提供）
以嵌花、刺繡、印花及錯視針織等紛繁工藝呈現的貓咪圖案，躍現於包款上。（圖／LOEWE提供）
「未來貓」造型手拿包以建築感線條重釋Wain的原作瓷器造型。（圖／LOEWE提供...
「未來貓」造型手拿包以建築感線條重釋Wain的原作瓷器造型。（圖／LOEWE提供）

