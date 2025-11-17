滿滿的超現實未來貓 LOEWE早春形象轉化藝術 童趣又俏皮

LOEWE 2026早春系列形象廣告。（圖／LOEWE提供）

西班牙品牌LOEWE的2026早春系列形象廣告，由攝影師Carlijn Jacobs掌鏡，以鮮活光影聚焦單品本身的線條、材質與細節，構築出一段明快而富生命力的節日敘事。畫面以簡潔背景與俐落構圖凸顯金屬光澤、嵌花與刺繡等細膩工藝，以藝術視角呈現品牌一貫的現代語彙與幽默感。

本季最吸睛的亮點，來自英國藝術家Louis Wain的「未來貓」瓷瓶系列。這位以擬人化貓咪著稱的藝術家，其後期作品受立體主義與未來主義影響而更顯狂放，以強烈幾何感、跳色與夸張表情描繪超現實氣息。LOEWE取其風格精髓，將貓的身影轉化為包款與配件上的印花、嵌花與刺繡，透過工藝生動呈現豐富可愛的幻想貓咪。

系列中，Puzzle、Flamenco、Amazona等經典包款換上靈動貓咪圖案，「未來貓」造型手拿包則以建築感線條重新詮釋Wain的瓷器造型；全新Draped Tote與Joya包款外型俐落，搭配骰形吊飾與立體皺褶細節，為日常造型增添趣味。男裝部分則推出全新Puzzle款式，以及Loop Bucket與Loop Hobo包款，與女裝系列形成呼應。