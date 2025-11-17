Chopard鑽時詩翩 骨董典藏 上海亮相

蕭邦於上海首度展出品牌典藏的珍貴骨董。圖／蕭邦提供

蕭邦（Chopard）不久前於上海舉辦「鑽時詩翩」（L'Heure du Diamant）高級珠寶腕表展，除了品牌2025年度珠寶腕表新作之外，更首度展出品牌典藏的一系列罕見骨董典藏，其中多枚腕表更是首度在瑞士以外的地區公開亮相。骨董作品將在此次展出後移師杜拜、首爾等城市展開全球巡迴，為全球藏家提供難得的鑑賞機會。

16件骨董之作 反映時代精神

L'Heure du Diamant源自於「愛」，匯聚了珠寶藝術與製表工藝。1963年卡爾舍費爾三世（Karl Scheufele III）接手蕭邦後，為表達對妻子凱倫舍費爾（Karin Scheufele）的愛意而創作出的珠寶腕表；一如其名「像鑽石一樣珍貴的時光」，腕表以鑽石的璀璨銘誌動人的時光。

此次展出的16件骨董之作均出於蕭邦品牌典藏，年代介於1964到1973年之間，並以材質、色彩、形狀等不同主題分別展出，透過美學設計反映時代的文化與精神；事實上，當時女表的百花齊放無疑正呼應了60、70年代女性解放的浪潮。

展區由L'Heure du Diamant的主角鑽石與貴重金屬展開，品牌以兩枚1960年代的全鑽設計彰顯鑽石的璀璨與純淨。鑽石與黃金都是特別珍貴的象徵，也是蕭邦選作此系列主要材質的原因。

而彩色硬寶石面盤的活潑配色，不僅展現品牌熱愛多色繽紛設計的DNA，更深刻體現出品牌與藝術美學的雋永對話：遊彩繽紛的蛋白石表盤鑽表，華麗色調讓人想起夏卡爾與莫內的光影色彩；黃金與翠綠玉石的腕表，巧妙重現中世紀純金鑲玉裝幀古抄本的典雅；黑色縞瑪瑙與白K金的鮮明對比呼應了抽象派畫家蘇拉熱的藝術概念；黃K金和虎眼石的配搭則令人想起克林姆的黃金時期傑作。

除了色彩，豐富的形狀與線條也反映了自由解放的時代精神，呼應了當時的建築和工業設計經典。腕表的波浪線條跟龐畢度所收藏的潘頓椅（Panton chair）、Pierre Paulin的經典舌形椅有異曲同工之妙；多重輕盈線條環繞表殼的設計，又讓人想起土星環和洛杉磯 機場近似於太空 船的科幻美學形狀，也是對二戰後嶄新生活的歡愉頌歌。

4大精湛工藝 融合表鑽世界

第二展區呈現的是L'Heure du Diamant透過四門別具辨識度的精湛工藝，融合了蕭邦的高級製表與高級珠寶兩大世界。其中最重要的自然是環繞在表盤周圍整圈的鑽石，採用由卡爾舍費爾三世所開發出來的獨門皇冠式V形爪鑲技術，盡可能地引進最多光線、讓鑽石反射出更加光彩奪目的火彩，從側面可見鑲爪呈現標誌的V形交錯。

第二則是硬寶石表盤。從翠綠的孔雀石、繽紛玉髓、到各色珍珠母貝、瑪瑙，L'Heure du Diamant系列運用了大量色彩繽紛寶石，需工匠精選色澤雅緻均勻的寶石後、仔細切出薄片並拋出溫潤光澤，彰顯獨一無二的紋理與色澤。製表工藝更是蕭邦最擅長的，即便是更注重造型與裝飾性的女裝腕表，蕭邦也堅持使用自製機械機芯，除了必須精準可靠，還要尺寸輕薄袖珍，才能裝載在不同尺寸和形狀的表殼中。

最後，許多L'Heure du Diamant腕表金屬鍊帶，上面裝飾了獨家的手工樹皮紋理，是由工匠手工組裝表鍊後再雕刻出植物脈絡般細膩的紋理，配戴起來卻極為絲滑貼手，這也是舍費爾家族致力傳承的傳統人手工藝之一。

這些難能的工藝亦體現在L'Heure du Diamant今年的最新作品。由12枚腕表組成的Precious Hours套組，每一枚26毫米的精巧小表均搭載蕭邦自製手上鍊機芯，表盤則選用了包括孔雀石、珍珠母貝、縞瑪瑙、紅玉髓、粉紅蛋白石、綠松石等多達12種材質，象徵著一年12個月以及一天12個小時的時間循環；新品中亦有L'Heure du Diamant首枚月相腕表，以沙金石表盤搭載L.U.C精密月相機芯，營造出如星空般閃爍的詩意感受。

億級鑽石項鍊 展場最高身價

同場展出剛在法國坎城影展 上亮相的年度紅地毯系列高級珠寶新作，最高單價的為一件鑲嵌129克拉八角形切割哥倫比亞祖母綠的億級鑽石項鍊；另一件矚目之作為11克拉愛心型切割祖母綠鑽戒，濃郁瑰麗的主石則是從Insofu尚比亞祖母綠原石切割出來的，蕭邦花了一年時間設計切割這枚形狀酷似象鼻的罕見逾6,000克拉原石，其部分收益將用於大象保育。