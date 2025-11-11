我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

Chopard 曼哈頓高空派對揭新作

記者孫曼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Ice Cube高級珠寶膠囊系列手環。圖／蕭邦提供
Ice Cube高級珠寶膠囊系列手環。圖／蕭邦提供

瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）於紐約時裝周期間發表Ice Cube高級珠寶膠囊系列。蕭邦特地選在曼哈頓地標One Vanderbilt 55樓的Centurion Lounge舉辦高空派對，由品牌聯合總裁暨藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）親自揭曉全新設計，包括Emily Ratajkowski、Ashley Graham等眾多時尚名流出席。

自1999年誕生以來，Ice Cube系列一直以立方體的純粹造型演繹極簡主義之美。以「冰塊」為名的這個系列，將完美幾何的正立方體當作最基本的設計元素，透過雕塑般的比例設計無限延伸，蛻變出多樣的配戴方式與流動光影，並於2024年首次推出高級珠寶版本，今年則是進一步推出大膽迷人的全新膠囊系列。

系列的代表作為一款可轉換造型項鍊，以九排靈活鉸接的18K白金與玫瑰金立方體構築，既可全排配戴，也能拆分組合。承襲相同的設計靈感，全新手鐲與胸針以高低錯落的立方體組成，彷彿在光影變幻中閃耀的城市天際線，彰顯系列的都會魅力與中性百搭的配戴風格。

而以Asscher切割鑽石為主角的戒指與耳環，則將裝飾藝術的線條引入Ice Cube的立體結構，展現力量感與建築美學的融合。耳環更具備可拆卸垂飾，配戴方式可自由切換。

品牌也同時發表了由超模代言人Bella Hadid擔綱演繹、攝影師Charlotte Wales掌鏡的全新形象廣告，將「光影微雕」的理念轉化為自信而鮮明的姿態。

蕭邦聯合總裁暨藝術總監卡羅琳舍費爾(左三)出席Ice Cube高級珠寶膠囊系列發...
蕭邦聯合總裁暨藝術總監卡羅琳舍費爾(左三)出席Ice Cube高級珠寶膠囊系列發表會。圖／蕭邦提供
Ice Cube高級珠寶膠囊系列戒指。圖／蕭邦提供
Ice Cube高級珠寶膠囊系列戒指。圖／蕭邦提供
Ice Cube高級珠寶膠囊系列胸針。圖／蕭邦提供
Ice Cube高級珠寶膠囊系列胸針。圖／蕭邦提供
Ice Cube高級珠寶膠囊系列多層項鍊。圖／蕭邦提供
Ice Cube高級珠寶膠囊系列多層項鍊。圖／蕭邦提供

曼哈頓 瑞士

上一則

運動並非愈多愈好 若有7警訊「該停下來了」

下一則

巴菲特年度股東信：細數盲腸炎經歷、財富規畫和人生哲理

延伸閱讀

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE
ICE拘留傳過度擁擠、醫療資源不足 華人今年已4死

ICE拘留傳過度擁擠、醫療資源不足 華人今年已4死
執行移民突襲行動 ICE用人臉辨識技術引爭議

執行移民突襲行動 ICE用人臉辨識技術引爭議
川普萬聖節開趴 民主黨：朱門酒肉臭

川普萬聖節開趴 民主黨：朱門酒肉臭

熱門新聞

海綿容易滋生細菌，洗碗刷是更衛生的選項。洗碗示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

2025-11-09 19:05
11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
屬猴、屬龍與屬馬三個生肖最容易透過職場轉換實現薪資飛躍。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」

2025-11-06 23:05
四大生肖青壯年職場運勢強。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由

2025-11-07 23:05
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24
55歲女性計畫十年後退休，她沒有存款還有1萬元的債務，專家說她應該立刻開始積極投資存錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

2025-11-08 19:05

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30