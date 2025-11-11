Chopard 曼哈頓高空派對揭新作

Ice Cube高級珠寶膠囊系列手環。圖／蕭邦提供

瑞士 精品品牌蕭邦（Chopard）於紐約時裝周期間發表Ice Cube高級珠寶膠囊系列。蕭邦特地選在曼哈頓 地標One Vanderbilt 55樓的Centurion Lounge舉辦高空派對，由品牌聯合總裁暨藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）親自揭曉全新設計，包括Emily Ratajkowski、Ashley Graham等眾多時尚名流出席。

自1999年誕生以來，Ice Cube系列一直以立方體的純粹造型演繹極簡主義之美。以「冰塊」為名的這個系列，將完美幾何的正立方體當作最基本的設計元素，透過雕塑般的比例設計無限延伸，蛻變出多樣的配戴方式與流動光影，並於2024年首次推出高級珠寶版本，今年則是進一步推出大膽迷人的全新膠囊系列。

系列的代表作為一款可轉換造型項鍊，以九排靈活鉸接的18K白金與玫瑰金立方體構築，既可全排配戴，也能拆分組合。承襲相同的設計靈感，全新手鐲與胸針以高低錯落的立方體組成，彷彿在光影變幻中閃耀的城市天際線，彰顯系列的都會魅力與中性百搭的配戴風格。

而以Asscher切割鑽石為主角的戒指與耳環，則將裝飾藝術的線條引入Ice Cube的立體結構，展現力量感與建築美學的融合。耳環更具備可拆卸垂飾，配戴方式可自由切換。