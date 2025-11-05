我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

Louis Vuitton 跨足美妝 專屬配件一同亮相

記者孫曼／專題報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
路易威登La Beauté彩妝系列LV BAUME潤唇膏，色號Tender Bliss柔光綺夢。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté彩妝系列LV BAUME潤唇膏，色號Tender Bliss柔光綺夢。圖／路易威登提供

正如今年稍早曾經預告，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的La Beauté彩妝系列在2025年第三季上市，是這個以行李箱起家的時尚精品龍頭品牌首度跨足美妝產業。全系列首次曝光，就推出55色的唇膏、10色的潤唇膏和8款4色眼影，以及一系列針對彩妝品延伸出的皮革配件。

路易威登彩妝由傳奇彩妝大師帕特麥格拉斯（Pat McGrath）女爵士擔任La Beauté彩妝創意總監，以旅行精神為核心。這次從LV自1854年創立以來的豐富歷史資料中汲取靈感，包括1920年代為時尚旅行量身定製的化妝和美容用品，設計出系列全新彩妝。

首登場的LV ROUGE唇膏系列共推出55款色號，低調呼應代表品牌的羅馬數字「LV」，系列配方融入路易威登品牌的象徵花朵：以升級再造工藝凝萃自玫瑰、茉莉與含羞草的天然花蠟，並添加乳油木果油和玻尿酸。

55色共涵蓋兩種質地：具有光澤效果的27款奶霜絲緞色與賦予飽滿唇色的28款絲絨柔霧色。主打色共三款：向路易威登傳承致敬的「896 Monogram Rouge Monogram檀紅色」、明亮溫暖的赭玫瑰色「203 Rose Odyssée瑰麗旅程」，以及大膽優雅的「854 Rouge Louis路易紅」。

LV BAUME潤唇膏共推出10款透亮光感色號，配方添加乳油木果油和玻尿酸，質地輕盈舒適、可自由疊擦。三款經典色號分別為向品牌傳統象徵致敬的「051 Monogram Touch Monogram之韻」，將勃艮地酒紅化為輕透色澤；細膩的珠光粉色的「030 Tender Bliss柔光綺夢」；以及「020 Rose Essentiel瑰麗本色」的輕透淡玫瑰木色。

8款精選配色眼影盤LV Ombres，每款眼影盤內含四款色彩，其中三款色號適合日常妝容，並搭配一個出其不意的驚喜色彩，共涵蓋從極霧感到微璨珠光等六種不同妝效。採用LV Pigment Originals（LV原創色料因子）顯色配方，主打色為延續同名唇膏色調「Harmonie 896 Monogram Rouge」，刻畫路易威登傳統VVN皮革獨特光澤變化的「Harmonie 150 Beige Memento」，以及靈感來自柔美百搭的玫瑰裸色「Harmonie 250 Nude Mirage」。

系列美妝均融合由Pat McGrath和路易威登調香大師雅克卡瓦利耶（Jacques Cavallier Belletrud）攜手合作的專屬香氛。包裝則由以設計家具聞名的德國知名工業設計師康士坦丁葛契奇（Konstantin Grcic）首度跨界打造，採用雋永的極簡建築風格，提升收藏價值。

同時，路易威登也推出一系列的配件，包括可搭配彩妝品的專用Monogram帆布皮件系列，以及限量推出口紅盒與Nice Beauty化妝箱。

路易威登La Beauté彩妝系列唇膏外包裝。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté彩妝系列唇膏外包裝。圖／路易威登提供
路易威登Monogram眼影包。圖／路易威登提供
路易威登Monogram眼影包。圖／路易威登提供
模特兒示範路易威登La Beauté彩妝系列唇彩妝容。圖／路易威登提供
模特兒示範路易威登La Beauté彩妝系列唇彩妝容。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列LV ROUGE唇膏，色號203 Rose ...
路易威登La Beauté 彩妝系列LV ROUGE唇膏，色號203 Rose Odyssée瑰麗旅程。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté彩妝系列LV Ombres四色眼影盤，色號Harmon...
路易威登La Beauté彩妝系列LV Ombres四色眼影盤，色號Harmonie 896 Monogram Rouge。圖／路易威登提供
路易威登Monogram帆布圓形唇膏盒。圖／路易威登提供
路易威登Monogram帆布圓形唇膏盒。圖／路易威登提供

德國

上一則

陽春食材來點小變化 營養師推5道料理省錢又顧營養

下一則

11月5日星座運勢 雙子有賺外快機會 摩羯工作效率高

延伸閱讀

韓流美妝魔力無邊 白宮發言人李威特狂掃貨曬「戰利品」

韓流美妝魔力無邊 白宮發言人李威特狂掃貨曬「戰利品」
LV秋冬形象 艾瑪史東 鄭好娟打造愜意優雅

LV秋冬形象 艾瑪史東 鄭好娟打造愜意優雅
Off Duty包 低調搖滾 Louis Vuitton王淨時髦駕馭

Off Duty包 低調搖滾 Louis Vuitton王淨時髦駕馭
LV Express包亮相 翻開旅行藝術新頁

LV Express包亮相 翻開旅行藝術新頁

熱門新聞

11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
10月下旬屬虎、屬猴與屬鼠的朋友氣場最旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Burak Başgöze）

3黑馬生肖秋後走強運 屬虎順風順水、他有貴人助力事業

2025-10-30 22:35
「暗河傳」以年輕改革組織的江湖故事為主線，畫面質感被盛讚「每一幕都像電影」。(取材自豆瓣)

五熱播劇爭鋒 「水龍吟」退居第二、這齣憑電影級特效登頂

2025-10-29 19:35
日本車一向被認為可靠耐開，但有五種車款專家建議不要買。汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本車被認為可靠耐開 但有五款抱怨聲浪多

2025-10-27 19:35
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24
即便身家百萬，富豪們也會到好市多採購價格實惠的商品，或一次大量購買來省錢。好市多示意圖。（圖／讀者提供）

有錢大老闆也會被好市多黏住 這些商品多次回購

2025-10-31 21:35

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉