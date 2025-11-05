我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

Van Cleef & Arpels 非凡工藝表現豐饒

記者孫曼／專題報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Myrtille腕表，白K金、玫瑰金、鑽石、琺瑯、微型彩繪、瑞士石英機芯。圖／梵克雅寶提供
Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Myrtille腕表，白K金、玫瑰金、鑽石、琺瑯、微型彩繪、瑞士石英機芯。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）推出兩款全新的腕表Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Myrtille及Framboise，首次糅合Perlée腕表的表殼美學與métiers d’art人手工藝的精采造詣，運用微雕琺瑯（façonné enamel）工藝，詮釋甜美誘人的豐饒意象。

梵克雅寶Extraordinary Dials非凡工藝表盤系列的腕表，是由琺瑯工匠、鐫刻技師、寶石雕刻師、微繪畫師、寶石鑲嵌技師和製表工匠，不同領域的工藝相互交融、靈感激盪而成的傑作，每一枚表盤都是一幅微型彩繪畫作，所需工序耗時長達300小時。

全新的Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Myrtille及Framboise腕表，表殼以Perlée系列經典的金珠圍攏，表盤上圓飽滿的漿果和絢麗的裝飾均為微雕琺瑯、是由梵克雅寶於2023年為腕表獨家開發出的工藝。果實旁的嫩葉以微型彩繪勾勒，與充滿層次感的金雕背景相映成趣，為欣欣向榮的樹林美景注入生趣。

兩款腕表的表盤場景中央，翩然而至的仙子分別以玫瑰金和白K金鏤雕而成，翅膀鑲嵌璀璨鑽石。兩款表殼背面均飾以精緻鐫刻圖案：Framboise腕表背面為帶來好運的瓢蟲，Myrtille腕表則點綴了一隻美麗的蝴蝶。

兩枚Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés系列腕表以刻面及縐紋黃K金搭配琺瑯，賦予表盤更顯深邃的層次。表盤的微雕琺瑯技術則是為了能勾勒出微雕表盤上的細緻線條，經過16個月研究和開發出的專利技術。工匠需先將琺瑯粉末傾注於模具中，然後根據精確的溫度數據進行兩次燒製。這個工序可減少素材本身的張力，使琺瑯形成堅固的坯體，再拋光並鏤刻成所需的形狀。最後，琺瑯經過高溫釉燒加工，使表面光滑亮麗，彷彿經過拋光潤飾般擁有豐富層次，綻放剔透光澤。

傳統製表工藝中的精金雕刻與紋理處理，則需工匠先以蠟模初步勾勒仙子的優美身姿，鑄造銀製雛型，再開始塑形工序，使最終呈現猶如浮雕的效果。仙子輪廓敲定後，工匠再置入模具，確保供雕刻師手工潤飾的複製品精確無誤，是一項傳承百年的珍貴技術。

將仙子組裝於Perlée Extraordinaire Fruits Encha...
將仙子組裝於Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Myrtille腕表表盤上。圖／梵克雅寶提供
Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés F...
Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Framboise腕表。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée Extraordinaire Fruits Enchan...
模特兒配戴Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Framboise腕表。圖／梵克雅寶提供

上一則

陽春食材來點小變化 營養師推5道料理省錢又顧營養

下一則

11月5日星座運勢 雙子有賺外快機會 摩羯工作效率高

延伸閱讀

出席FENDI香港活動 張孝全低胸比陳慧琳還辣

出席FENDI香港活動 張孝全低胸比陳慧琳還辣
不搞AI…福特CEO要17歲兒暑假去當黑手 學藍領電銲與工藝

不搞AI…福特CEO要17歲兒暑假去當黑手 學藍領電銲與工藝
新竹玻璃藝術家 紐約首展傳統工藝

新竹玻璃藝術家 紐約首展傳統工藝
BVLGARI經典靈蛇蛻變 Infiniti系列鑽光流瀉

BVLGARI經典靈蛇蛻變 Infiniti系列鑽光流瀉

熱門新聞

11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
10月下旬屬虎、屬猴與屬鼠的朋友氣場最旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Burak Başgöze）

3黑馬生肖秋後走強運 屬虎順風順水、他有貴人助力事業

2025-10-30 22:35
「暗河傳」以年輕改革組織的江湖故事為主線，畫面質感被盛讚「每一幕都像電影」。(取材自豆瓣)

五熱播劇爭鋒 「水龍吟」退居第二、這齣憑電影級特效登頂

2025-10-29 19:35
日本車一向被認為可靠耐開，但有五種車款專家建議不要買。汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本車被認為可靠耐開 但有五款抱怨聲浪多

2025-10-27 19:35
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24
即便身家百萬，富豪們也會到好市多採購價格實惠的商品，或一次大量購買來省錢。好市多示意圖。（圖／讀者提供）

有錢大老闆也會被好市多黏住 這些商品多次回購

2025-10-31 21:35

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉