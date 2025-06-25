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風衣上身 Burberry 孫芸芸英式甜美詹子萱率性俐落

記者釋俊哲／綜合報導
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詹子萱以蜜金色經典款風衣搭配格紋圍巾，展現俐落率性。圖／Burberry提供
詹子萱以蜜金色經典款風衣搭配格紋圍巾，展現俐落率性。圖／Burberry提供

當面對陰晴不定的氣候時，一款長大衣可抵禦多變氣候對生活的影響。英倫時尚品牌Burberry近日邀請多位明星潮人包含孫芸芸、詹子萱、許路兒、周予天合作，以長風衣搭配夏季包款，再度呼應了品牌「It’s Always Burberry Weather」的宣言，無分雨晴、俐落上路。

選用Gabardine為材質的Burberry風衣，最具辨識度的細節之一莫過於內襯與翻領的Burberry格紋棉質襯裡，其中每一款衣領都以純手工縫製超過180個針腳，進而完成流暢的線條；一旦搭配上T恤與長褲、短裙與長靴，又或是品牌愛用的格紋長褲，皆能盡情展現英倫紳士氣息。

男女群星們並提取了一只2025夏季新款B Clip包包，包款採用粒面小牛皮、格紋緹花布，又或是牛皮與麂皮拼接，於英國設計並在義大利進行製作。

其中包款的b字型夾扣靈感出自品牌首字母小寫b，具Burberry格紋的可調式背帶則源自馬術文化，同時皮革細節則加以Burberry的「戰馬騎士」浮雕、提升造型辨識度。

名媛孫芸芸選用了長風衣搭配短裙、黑色長靴，因而大秀修長身形與甜美，新星詹子萱則腳踏一雙酒紅色厚底靴與長褲，並將Burberry格紋圍巾化作領帶造型，走自己的路，展現非典型的騎士風俐落。

Burberry沙色小型B Clip信差包。圖／Burberry提供
Burberry沙色小型B Clip信差包。圖／Burberry提供
孫芸芸以長風衣搭配短裙、黑色長靴。圖／Burberry提供
孫芸芸以長風衣搭配短裙、黑色長靴。圖／Burberry提供

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