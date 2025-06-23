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Balenciaga破格前衛的時尚暴徒

記者釋俊哲／專題報導
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量體輪廓的變形、極窄、極寬，成為品牌的愛用設計手法輪廓。圖／Balenciaga提供
量體輪廓的變形、極窄、極寬，成為品牌的愛用設計手法輪廓。圖／Balenciaga提供

巴黎時裝周期間，Balenciaga發表了2025冬季服裝系列。全數80套男女裝從一套標準的西裝、襯衫、領帶開場，但加入了品牌創意總監Demna的創意與意志，顛覆了對於比例、寬鬆、量體與風格的想像，同時秀場內再帶來了與PUMA、專業騎士風格品牌Alpinestars的聯名系列。

西裝或光潔、皺摺、表面經過「蟲蛀」效果呈現了非典型商務人士的多樣性，在一套長版女裝風衣後，印有Balenciaga的黑色Alpinestars安全帽以時尚暴徒之姿強勢現身；尼龍外套搭配西裝褲、超窄身的仿舊丹寧外套、寬大的護目鏡搭配高領且超長版的針織長袖毛衣、下擺及地的超長風衣，以及搭配機車手套的絨毛睡衣風長大衣，不斷在挑戰對於樣式、制式、正裝的容忍極限，並趨向街頭、極限運動靠攏。帶有雕塑感、刻意放大或壓縮的比例，正是Demna的經典手法，而整體呈現帶有危險、極端或前衛的氣息，或也正是Balenciaga本季（持續）傳遞的風格主張。

聯名款驚豔專業騎士

皮衣致敬90年代

服裝之外，秀場上Balenciaga也帶來了與Alpinestars的二度合作，透過高密度碳纖維頭盔、SMX-2 Air Carbon V2與Morph手套，這些裝備分別具有強化指節防護、改善透氣性的3D網罩等特點，因而展現品牌將競速風格服裝拓展至專業競速道具的決心。

此外，Balenciaga並與運動大廠PUMA合作，推出以PUMA的Speedcat鞋款為基礎的Speedcat Ultrasoft仿舊絨面皮革款式，以及具Balenciaga獅子徽章的mollenton超乾棉絨運動服（系列），服裝大量融合PUMA的1990年代設計元素，包含毛羊皮運動夾克與具翻面棉質拉絨內襯的錯視效果皮革浴袍大衣。

平價運動品牌與一線精品品牌的聯名在近年時有所聞，據了解，Balenciaga×PUMA的聯名系列還將有更多單品，預計將在今年陸續公開問世。

宛如時尚暴徒的黑色安全帽，出自Balenciaga與Alpinestars的聯名...
宛如時尚暴徒的黑色安全帽，出自Balenciaga與Alpinestars的聯名系列。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 2025冬裝中與PUMA的聯名系列，將在今年陸續問世。圖／...
Balenciaga 2025冬裝中與PUMA的聯名系列，將在今年陸續問世。圖／Balenciaga提供
Balenciaga的2025冬季服裝系列帶來全數80套男女裝。圖／Balenc...
Balenciaga的2025冬季服裝系列帶來全數80套男女裝。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 2025冬裝中與PUMA的聯名系列，將在今年陸續問世。圖／...
Balenciaga 2025冬裝中與PUMA的聯名系列，將在今年陸續問世。圖／Balenciaga提供

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