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一芯三用Zenith 高振頻限量表 慶160周年

記者釋俊哲／專題報導
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紀念表廠創辦人Georges Favre-Jacot的Zenith GF紀念表，具有藍色砂金色面盤、日期與小秒針功能。圖／ZENITH提供
紀念表廠創辦人Georges Favre-Jacot的Zenith GF紀念表，具有藍色砂金色面盤、日期與小秒針功能。圖／ZENITH提供

以高振頻機芯聞名的Zenith，今年迎向表廠的160周年紀念，並以「Zenith is the Heart of Watchmaking」為宣言，強調品牌位於當代機械製表「C位」，Zenith共發表了一「芯」三用的160周年紀念Pilot、Defy、Chronometer三只表款，並加碼一只CFJ腕表、以紀念創辦人Georges Favre-Jacot。

Defy、Pilot與Chronometer三只腕表皆使用El Primero 3652自動上鍊計時機芯，選擇藍色陶瓷成為表殼，各限量160只。El Primero 3652具36,000高振頻，每一只表款都通過瑞士天文台認證，機芯並具備導柱輪結構，可讓計時更穩定；其中Defy Skyline計時碼表將Zenith經典星星圖騰轉化為金屬面盤的刻紋，並搭配一體成型的陶瓷表帶；Pilot大日期飛返計時碼表則在飛返計時碼表功能外，再加入雙位數、無間格的大日期窗；Chronometer Sport回歸Zenith在計時碼表上的專業，讓小秒針、兩個計時積分盤各具備藍色、灰色、銀色，讀取時間更為便利。

今年重頭戲的160周年GFJ腕表使用了135號機芯，面盤並有GFJ字樣，特別的雕花紋理則從表廠外牆紋理得到靈感；135機芯保留了寶璣式游絲、超大擺輪與雙叉式擒縱調整等特色，並曾在1950到1954連續5年獲得瑞士納沙泰爾（Neuchâtel）競賽，而135機芯名稱也有其命名緣由，代表了13法分（直徑）、5毫米（厚度），機芯振頻則為18,000轉。

39毫米的表殼具雙層階梯式表耳、三層階梯式表圈，面盤並重現表廠外牆的磚形花紋，並運用160片青金石與染色珍珠母貝，為ZENITH的160周年，以漸變藍色光暈、夢幻致敬。

為慶祝160周年，Zenith推出了160周年紀念的（由左至右）Defy、Pil...
為慶祝160周年，Zenith推出了160周年紀念的（由左至右）Defy、Pilot與Chromometer三款限量腕表。圖／ZENITH提供

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