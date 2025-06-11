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Hermès 暫停時間 詩意重現

記者釋俊哲／專題報導
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Hermès Maillon Libre胸針時計，可成為袖扣、胸針、懷表，浪漫無限展延。圖／HERMES提供
Hermès Maillon Libre胸針時計，可成為袖扣、胸針、懷表，浪漫無限展延。圖／HERMES提供

愛馬仕曾發表過概念相當詩意的「暫停時間」腕表，並於2025年日內瓦鐘表與奇蹟表展上重新歸來，除了以品牌自製機芯帶來鏤空面盤款與枕形新款，並發表袖扣式胸針時計、結合Hermès經典的錨鏈元素。

全新愛馬仕Le Temps Suspendu腕表以Arceau系列為基礎，當按下9點鐘方向按鈕時，面盤的時針與分針將瞬間重疊，5點鐘方向的日期指示也將瞬間隱藏，讓時間宛如暫停了一般。這有賴H1837機芯內建的「暫停時間」模組，無論時間消逝多久，當重新按下9點鐘方向按鈕時，時分與逆跳日期指針都將瞬跳至當下正確時刻，時間再度氣定神閒地展開。新款Arceau Le Temps Suspendu並具酒紅色、沙色與藍色三種面盤，其中藍色並使用了玫瑰金表殼。

Hermès Cut Le Temps Suspendu腕表亦是基於此一「暫停時間」概念，但具枕型表殼，差別在於按下按鈕後、表款指針將停駐於11至1點鐘方向呈V字型；四點鐘方向則有24秒的逆跳小秒針盤，取24為愛馬仕總部、福寶大道24號之意，表款將使用H1912自製機芯，皆為玫瑰金表殼、一體成型表帶，但有酒紅色面盤、白色面盤、白色面盤表圈鑲鑽三種設計。

Maillon Libre時計

可當懷表、胸針、袖扣

Maillon Libre胸針時計則是愛馬仕為所有人獻上的一枚珍寶，胸針採用品牌具高辨識度、幾何輪廓的錨鏈白K金或玫瑰金表殼、並大量鑲嵌明亮式切割鑽石，搭配黑色霧面縞瑪瑙或拋光750 5N玫瑰金，胸針下半部再鑲嵌一顆藍色碧璽或紅色碧璽，可有懷表、胸針、西裝袖扣的多重用途。同概念延伸另有一對白金或玫瑰金Maillon Libre珠寶表，透過大量堆疊、編排的錨鏈元素造型，成為生活中隨身配戴的愉悅，讓喜悅如愛、如潮水，分秒湧現。

愛馬仕Arceau系列Le Temps Suspendu腕表，愛馬仕自製H183...
愛馬仕Arceau系列Le Temps Suspendu腕表，愛馬仕自製H1837機芯、白金、時間顯示、暫停時間模組，價格店洽。圖／HERMES提供
半透明玻璃的展間，在看透、穿透之際，呼應了年度新品的Le Temps Suspe...
半透明玻璃的展間，在看透、穿透之際，呼應了年度新品的Le Temps Suspendu「暫停時間」腕表。圖／HERMES提供
Hermès Cut Le Temps Suspendu暫停時間腕表將在機制啟動...
Hermès Cut Le Temps Suspendu暫停時間腕表將在機制啟動時、令指針分別停在11與1點中位置，像是時間「遁入」了另一個平行宇宙。圖／HERMES提供
Hermès Maillon Libre手鍊時計，運用了Hermes經典的錨鏈元...
Hermès Maillon Libre手鍊時計，運用了Hermes經典的錨鏈元素；白金、鑲嵌鑽石、石英機芯。圖／HERMES提供

愛馬仕

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