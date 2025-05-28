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零氧、年曆表問世 Montblanc向山岳精神致敬

記者釋俊哲／日內瓦報導
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MONTBLANC Iced Sea系列日期顯示自動零氧腕表。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Iced Sea系列日期顯示自動零氧腕表。圖／萬寶龍提供

雖然身為筆具、皮件的專家，但萬寶龍近年已然在專業製表展現長足的熱情與突破，2025日內瓦Watches & Wonders表展期間，萬寶龍發表了Minerva首款年曆腕表、Iced Sea系列零氧腕表、三款明星傳承系列，展現山岳、書寫、計時之間的風格共鳴。

萬寶龍過往一向以書寫精神貫穿品牌核心，近年並結合冒險的山岳精神，因此表展期間也將展間打造成雪山木屋，展現超越極限、突破的精神。

新款1858系列Geosphere世界時間年曆腕表限量版30，是品牌旗下專用Minerva機芯廠首度打造的年曆腕表，可自動分辨每月大小月分，Calibre MB M14.58手上鍊機芯共由306個零件組成，除年曆功能外並可顯示世界時間，並由同一位師傅進行組裝，全球限量30只；其中七月分顯示並特別改造為Minerva字樣，以紀念表廠在七月時註冊，成為Montblanc與Richemont一員。

Iced Sea系列日期顯示自動零氧腕表則是零氧概念首次出現在Iced Sea系列，共有藍色、白色、黑色款三種面盤，全數具備300米防水並通過ISO防水認證，41毫米使用單向旋轉表圈，其中藍色款具備冰河紋面盤，皆搭配橡膠或精鋼表帶；Geosphere世界時間零氧腕表Mount Vinson限量版986，則致敬了登山傳奇，表款全球限量986只。

MONTBLANC 1858系列Geosphere世界時間年曆腕表限量版30。圖...
MONTBLANC 1858系列Geosphere世界時間年曆腕表限量版30。圖／萬寶龍提供

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