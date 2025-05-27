暌違10年第5款 CHANCE香氛 迎接紫色霓幻

安琪兒拜訪香奈兒香水實驗室。圖／香奈兒提供

香奈兒CHANCE（機運）系列，專為與嘉柏麗香奈兒（Chanel Gabrielle）一樣相信「機運會留給懂得把握的人」而打造。在暌違10年後，香奈兒CHANCE系列迎來第五款香氛—CHANCE紫色霓幻香水，由品牌第4代專屬調香師奧利維耶波巨（Olivier Polge）調製，同時宣布29歲的比利時歌手安琪兒（Angèle）擔任CHANCE紫色霓幻香水全新形象大使，並為形象影片創作歌曲〈A Little More〉，影片將於4月中旬亮相。

紫色鮮明大膽 敢於追夢

自2003年以來，香奈兒CHANCE系列陸續迎來四款香氛不同色調的香氛：「香奈兒CHANCE系列」大膽無畏的黃色、「香奈兒CHANCE粉紅甜蜜系列」細緻柔美、「香奈兒CHANCE綠色氣息系列」活力奔放、「香奈兒CHANCE橙光輕舞系列」樂觀正向，以四款香氛代表四重機運、象徵四個符碼、蘊藏四種配方，圓潤瓶身更彷彿人生賽道上碰撞出無限可能的珍貴保齡球，預示著好運即將來臨。

奧利維耶波巨表示：「香奈兒CHANCE系列的嗅覺感覺世界，以繽紛的花系風格為主軸串連，並由明亮通透的香調構築而成，香奈兒CHANCE紫色霓幻香水也不例外。我希望能以一種創新且前所未有的香調，打造出標誌性的清新感。我屬意的是紅色水果香調，特別融入覆盆莓的香氣。香奈兒CHANCE紫色霓幻香水的特別之處在於其迷人的前調，是系列中果香最為馥郁的，因此能帶來開香即撲鼻的舒適與優雅感受，同時伴隨著鮮明的燦亮氣息。」

為了能維持燦亮的花香調，他特別選用「玫瑰天竺葵」作為關鍵成分，為香氣增添對比感，呈現出不過於甜膩的果香。「這種材料對香奈兒具有重要意義，其中一部分產自品牌在格拉斯的花田。玫瑰天竺葵為香奈兒CHANCE紫色霓幻香水注入清新高雅的韻味，讓我能在覆盆莓、玫瑰與紫羅蘭的香調之間達到平衡，調製出既濃郁繚繞又清透怡人的香氣。」

每一款香水都擁有各自顏色的香奈兒CHANCE系列，這次選用紫色。除了覆盆莓、玫瑰、紫羅蘭、玫瑰天竺葵之外，尾韻交織淡雅雪松與白麝香，散發濃厚木質芳香，伴隨一抹別緻的粉質鳶尾花香。

這種鮮明的氣息，為大膽選擇相信機運、敢於追夢的人而生，也讓人聯想到安琪兒。

法流行樂紅人 安琪兒代言

安琪兒是法語流行音樂界中的代表性人物。從發行兩張專輯、舉辦全球巡迴演唱會，到與當代音樂圈的重要人物合作，甚至在2024年巴黎奧運 閉幕式中，與鳳凰樂團（Phoenix）帶來令人屏息的演出，安琪兒無疑是當代最具影響力的面孔之一。

她自2020年開始正式擔任香奈兒品牌彩妝與時裝形象大使，並多次出演品牌各大活動的形象企畫。

「CHANCE紫色霓幻香水既有內斂克制的一面，又散發輕靈的花果香氣。這樣的雙重性讓我心動不已。」安琪兒說，她是一個相信幸運的人：20歲時從Instagram上的影片被發掘，她大膽走向世界，帶著兩位經紀人去巴黎，但同時她也堅持做一位獨立音樂人，在自己的廠牌與發行公司下創作與製作音樂。