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母親節 限定版 Tiffany粉色玫瑰金Knot鍊墜獻母親

記者孫曼／綜合報導
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Tiffany Lock系列玫瑰金鑽石手環，玫瑰K金與白K金鑲嵌鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock系列玫瑰金鑽石手環，玫瑰K金與白K金鑲嵌鑽石。圖／Tiffany提供

迎接母親節，Tiffany & Co.（簡稱Tiffany）推出全新「Strong Like Mom」形象短片，藉由品牌員工與子女的分享，致敬母親堅韌無私的愛與力量。同時針對亞洲女性的喜好，在大中華地區獨家推出Tiffany Knot粉色剛玉玫瑰金鍊墜。

「Strong Like Mom」形象短片，不僅向所有母親致敬，事實上，Tiffany所有設計，也是對當代女性特質的歌頌。例如中出現的Tiffany HardWear系列獨特的金屬扣環設計，每一枚皆單獨製作並手工連接，以現代結構美學與流暢線條，象徵愛的變革力量與堅實連結，體現母愛的力量。而Tiffany傳奇設計師Jean Schlumberger所創作的十六石系列，象徵編織的「X」圖騰代表母親灌溉家庭的愛與力量，更是愛的交織與連結，設計經典華麗。以掛鎖為靈感的Tiffany Lock系列，柔和拋光曲線與密鑲鑽石細節展現親子之間不可分割的緊密關係。

特別針對大中華地區獨家推出Tiffany Knot系列全新粉色剛玉玫瑰金鍊墜，蝴蝶結造型受到品牌典藏蝴蝶結圖騰啟發，精巧細緻的尺寸符合亞洲女性的身形，而粉色剛玉的溫柔色澤喚起心中的柔情回憶，更象徵慈愛、堅韌與恆久陪伴，也是最受亞洲女性喜愛的色調之一，為母親獻上溫柔而充滿力量的節日心意。

Tiffany & Co.「Strong Like Mom」母親節HardWea...
Tiffany & Co.「Strong Like Mom」母親節HardWear系列。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot粉色藍寶石玫瑰金鍊墜小型款，玫瑰K金鑲嵌粉色剛玉。圖／T...
Tiffany Knot粉色藍寶石玫瑰金鍊墜小型款，玫瑰K金鑲嵌粉色剛玉。圖／Tiffany提供
Tiffany Hardwear系列黃K金鋪鑲鑽石戒指，黃K金鑲嵌鑽石。圖／Ti...
Tiffany Hardwear系列黃K金鋪鑲鑽石戒指，黃K金鑲嵌鑽石。圖／Tiffany提供

母親節 親子

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