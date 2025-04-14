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寶格麗經典B.zero1戒指翻轉美學變身鏈節 新設計亮相

記者孫曼／即時報導
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BVLGARI B.zero1系列玫瑰金鑽石手環。（圖／寶格麗提供）
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金鑽石手環。（圖／寶格麗提供）

源自羅馬的高級精品品牌寶格麗（BVLGARI），在1999年之際，大膽融合羅馬靈感、工業設計與精湛工藝，創造出第一枚 B.zero1 戒指，是極具代表性的千禧年前瞻設計。到現今千變萬化的外形，B.zero1始終是寶格麗的經典之作；2025 年，B.zero1 延續前衛大膽實驗精神，推出包括Rock Chain系列在內共八款新作，是B.zero1永恆的經典款式對當代脈動的正面回應。

BVLGARI B.zero1系列白K金鑽石手環。（圖／寶格麗提供）
BVLGARI B.zero1系列白K金鑽石手環。（圖／寶格麗提供）

BVLGARI B.zero1系列黃K金耳環。（圖／寶格麗提供）
BVLGARI B.zero1系列黃K金耳環。（圖／寶格麗提供）

BVLGARI B.zero1系列黃K金項鍊。（圖／寶格麗提供）
BVLGARI B.zero1系列黃K金項鍊。（圖／寶格麗提供）

B.zero1 系列在其標誌性美學的基礎上，進一步探索與時俱進的Rock Chain系列，推出的三件式珠寶套組以及兩條密鑲鑽石手鍊，以流暢靈活、交錯相扣的鍊結，重新演繹了B.zero1戒指俐落、簡約、雕塑感十足的輪廓。三件式套組採用黃K金鑄造，包含一條項鍊、一對耳環與一條手鍊ㄤ經典B.zero1墜飾成邊緣鑲飾黑色陶瓷，展現Rock Chain系列固有的搖滾風範；漸縮鍊節設計的設計巧妙融入垂墜耳環造型之中，下端鑲有兩顆圓形明亮切割鑽石，增添耀眼光芒。兩款密鑲鑽石手鍊則採用玫瑰金與白K金製作，能與現有系列中的同款項鍊及耳環相互搭配。

BVLGARI B.zero1系列白K金鑽石耳環。（圖／寶格麗提供）
BVLGARI B.zero1系列白K金鑽石耳環。（圖／寶格麗提供）

BVLGARI B.zero1系列黃K金鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列黃K金鑽石耳環。圖／寶格麗提供

BVLGARI B.zero1系列玫瑰金鑽石耳環。（圖／寶格麗提供）
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金鑽石耳環。（圖／寶格麗提供）

同時登場的還有B.zero1圈型鑽石耳環，耳環邊緣鑲嵌細緻美鑽，勾勒出優雅的波浪形綴飾，提供玫瑰金、黃K金及白K金三種材質選擇，並保留了Tubogas螺旋紋路、兩端的波浪造型、以及兩側邊外緣以羅馬大寫字母鐫刻的傳奇寶格麗標誌等B.zero1系列的代表性元素，可單獨配戴，也能輕鬆搭配寶格麗其他珠寶。

BVLGARI B.zero1系列黃K金手環。（圖／寶格麗提供）
BVLGARI B.zero1系列黃K金手環。（圖／寶格麗提供）

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