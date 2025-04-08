2026冬奧倒數！ OMEGA前進米蘭大教堂

倒數計時鐘的內部有如雪花紛飛的聖誕水晶球，並開始冬季奧運與帕運倒數計時顯示。圖／OMEGA提供

去義大利 旅遊，米蘭大教堂是不少人的必去景點之一。隨著2026年米蘭—科爾蒂納（Milano—Cortina）冬季奧運 正式進入倒數階段，身為官方贊助的歐米茄（OMEGA）也在米蘭舉辦了「倒數一年」的活動—在大教堂廣場（Piazza del Duomo）揭幕宛如聖誕雪球的全新倒數計時鐘，也令人更加期待一年後即將登場的雪地運動盛會。

特殊氣流系統 維持全年雪花效果

雄偉的米蘭大教堂是天主教米蘭總教區的主教座堂，不僅是義大利最大教堂、歐洲的第二大，以及世界第三大教堂，建造時間更耗費長達六世紀，無怪遊客如織。

而位於教堂一側的OMEGA全新倒數計時鐘更宛如一枚飄落雪花片片的聖誕水晶雪球，原來身為科技先鋒的OMEGA將其內部引進一套特殊氣流系統，。

因此無論是現在的冬季、年中的夏日都將維持雪花飄飄的特殊視覺效果，而特殊的紅色藝術裝飾則為Milano—Cortina冬季奧運的官方圖騰。

歐米茄（OMEGA）的總裁兼執行長Raynald Aeschlimann、國際奧委會主席Thomas Bach、歐米茄計時技術總裁Alain Zobrist，以及米蘭—科爾蒂納2026奧運主席Giovanni Malagò都親臨現場，見證了華麗的倒數開始運作儀式。

其中，Raynald Aeschlimann並表示，OMEGA已經能感受到2026冬奧賽事帶來的期待與興奮，「對於所有懷抱夢想的選手來說，這將是一次意義非凡的時刻，而歐米茄能夠見證並精準計時這些歷史性時刻、深感榮耀。」

這款倒數裝置的外部將有兩組數位顯示螢幕，針對2026年2月6日冬奧的開幕式、以及2026年3月6日的帕運開幕式進行倒數天數與時、分、秒的顯示，也將成為長達360天以上的期間限定地景，值得旅人與手表愛好者到此一遊，打卡拍照。

2026冬奧紀念表 六角形表冠硬派自信

同時歐米茄亦發表了一款海馬系列37毫米Milano Cortina 2026紀念表，表款採用OMEGA獨家的18K Moonshine™金為表殼尺寸，也由於OMEGA正是1956年墨爾本奧運會的冠名贊助，表款設計洋溢著鮮明的1950年代風格，並有罕見的六角形表冠，但整體更為稜角分明、展現出硬派的自信銳氣。