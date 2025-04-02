春夏系列 LOEWE深情嚮往大自然
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LOEWE全新2025春夏系列形象由近期暴紅的好萊塢天菜Drew Starkey、女星Taylor Russell及LOEWE全球品牌代言人王一博分別演繹。他們在煙霧迷離的森林中，分別手持樹枝，或端詳枯葉，或在草地上休息，將都市時尚移植到大自然之景，傳達人乃大自然一部分的訊息。
系列形象廣告探索身體與風景、姿態及大自然的關係，於加泰隆尼亞Collsacabra地區的Tavertet鄉郊取景，場景情感洋溢，色彩與影像如詩似畫，凸顯了LOEWE長久以來與自然界及其發源地西班牙的深厚牽繫。為慶祝Jonathan Anderson出任創意總監第十年，春夏廣告回歸品牌根源，攝影手法強調品牌與大自然力量的親密連繫，正反映了Jonathan Anderson的初心。
LOEWE一直對原始自然美深深嚮往，這影響到春夏系列的美學神韻，從顏色選擇、布料觸感及飾面質感可見一斑。2025春夏系列的飄逸印花、羽毛、質樸的皮革、燈籠褲和梯形輪廓共同塑造這種神采。Taylor Russel赤腳靠在樹上，皮衣的紋理及裙子的珠片與樹皮樹葉一樣鮮明；Drew Starkey坐在樹葉上，身上的金屬鍊上衣在樹林的暖意映襯下閃發冷光；王一博的燈籠褲隨著他的姿態動作自然垂墜，帶點抽象的剪裁在這環境中有點不協調。而Madrid包款，輕羽級Puzzle包款、Flamenco Purse、Squeeze包款及刺繡花卉珠片Toy高跟鞋，或掛在樹上或躺在地上，如一幅幅散發自然韻味的圖畫。
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