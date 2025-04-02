我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世2025年億萬富豪榜 馬斯克又霸榜 遙遙領先這兩人

TikTok「不賣就禁」大限將近 傳川普2日開會討論最終提案

春夏系列 LOEWE深情嚮往大自然

記者孫曼／報導 圖／LOEWE提供
聽新聞
test
0:00 /0:00
LOEWE全球品牌代言人王一博演繹LOEWE 2025春夏系列形象廣告。
LOEWE全球品牌代言人王一博演繹LOEWE 2025春夏系列形象廣告。

LOEWE全新2025春夏系列形象由近期暴紅的好萊塢天菜Drew Starkey、女星Taylor Russell及LOEWE全球品牌代言人王一博分別演繹。他們在煙霧迷離的森林中，分別手持樹枝，或端詳枯葉，或在草地上休息，將都市時尚移植到大自然之景，傳達人乃大自然一部分的訊息。

系列形象廣告探索身體與風景、姿態及大自然的關係，於加泰隆尼亞Collsacabra地區的Tavertet鄉郊取景，場景情感洋溢，色彩與影像如詩似畫，凸顯了LOEWE長久以來與自然界及其發源地西班牙的深厚牽繫。為慶祝Jonathan Anderson出任創意總監第十年，春夏廣告回歸品牌根源，攝影手法強調品牌與大自然力量的親密連繫，正反映了Jonathan Anderson的初心。

LOEWE一直對原始自然美深深嚮往，這影響到春夏系列的美學神韻，從顏色選擇、布料觸感及飾面質感可見一斑。2025春夏系列的飄逸印花、羽毛、質樸的皮革、燈籠褲和梯形輪廓共同塑造這種神采。Taylor Russel赤腳靠在樹上，皮衣的紋理及裙子的珠片與樹皮樹葉一樣鮮明；Drew Starkey坐在樹葉上，身上的金屬鍊上衣在樹林的暖意映襯下閃發冷光；王一博的燈籠褲隨著他的姿態動作自然垂墜，帶點抽象的剪裁在這環境中有點不協調。而Madrid包款，輕羽級Puzzle包款、Flamenco Purse、Squeeze包款及刺繡花卉珠片Toy高跟鞋，或掛在樹上或躺在地上，如一幅幅散發自然韻味的圖畫。

Drew Starkey演繹LOEWE 2025春夏系列形象廣告。
Drew Starkey演繹LOEWE 2025春夏系列形象廣告。

加泰隆尼亞 好萊塢

上一則

蘋果、亞馬遜的新版AI系統 傳延後推出

下一則

富比世2025年億萬富豪榜出爐 馬斯克又霸榜 遙遙領先這兩人

延伸閱讀

王一博巴黎時裝周零修圖照曝光 被酸「流浪漢誤闖」

王一博巴黎時裝周零修圖照曝光 被酸「流浪漢誤闖」
像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞

像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞
27歲王一博斷崖式崩壞？零修圖照像油頭大叔

27歲王一博斷崖式崩壞？零修圖照像油頭大叔
王一博腰間負重20公斤攀冰川 網讚「絕世好腰」

王一博腰間負重20公斤攀冰川 網讚「絕世好腰」

熱門新聞

清掃達人Ida分享她每周一定會做一次的五項打掃工作，可以讓家中煥然一新。(翻攝Instagram@cleaningwithida)

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

2025-03-24 20:35
從咖啡廳買咖啡豆回家自己磨自己煮但成果和店裡喝起來不同，專家說最常見的原因有三個。（取材自unsplash.com@Mike Kenneally）

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

2025-03-30 19:35
一項心理測驗解析大家用哪些不同方式忘記煩心事。廁所示意圖。（取材自pexels.com@Fahmi Garna）

心理測驗／公廁會走進哪一間？四選一測出你怎麼甩開煩心事

2025-03-24 23:00
(圖／123RF)

動不動就不理人：3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸

2025-04-01 00:05
前哥倫比亞大學學生以AI騙過許多科技公司的人資部門而獲得錄取，遭停學後自行創業月入17萬元。（歐新社）

靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 遭哥大停學的亞裔男現在月賺17萬

2025-03-28 23:00
四大生肖40歲後人生更輝煌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權

2025-03-26 23:10

超人氣

更多 >
帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？
洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字
川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束
講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？
27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網

27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網