超霸隕石表 OMEGA南北月相都看得到
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月亮的存在，提醒了人們無常與脆弱、陰翳之美。歐米茄（OMEGA）發表了全新超霸月相隕石表，結合了可同時顯示南北月相顯示功能的隕石面盤，展現自億萬光年以來的深邃、精密複雜與美。
由於地球特殊的大氣層，讓天外隕石掉落在地球表面時已經過了大氣、高溫的無情摩擦沖刷，更讓每一枚隕石都具有獨一無二的「表情」紋理。OMEGA全新的Speedmaster系列「超霸月相隕石表」將以43毫米的精鋼材質帶來兩種款式：以黑色PVD塗層或電鍍灰色塗層的鐵隕石面盤，同時表款的月相顯示也使用了略帶弧面的隕石為材料，可同時顯示南北半球的月相，背景中的星星位置則還原了1969年阿波羅11號登月時、由OMEGA表廠所在地比爾抬頭仰望的星空圖。
全新的9914手動上鏈同軸擒縱機芯並通過大師天文台認證，具備15,000高斯抗磁性能，以及通過「瑞士聯邦計量研究院」（METAS）的認證，在運行的精準度、抗磁性、品質，都有非一般的精密複雜。表面的12點鐘方向都有著草寫、經典的Speedmaster超霸字樣，同時以隕石的滄桑與月相的變化莫測，展現時間的本質：詩意、無常與永恆。
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