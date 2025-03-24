超霸隕石表 OMEGA南北月相都看得到

歐米茄全新超霸月相隕石表，精鋼、43毫米、9914同軸擒縱大師天文台機芯，時間顯示、計時碼表、南北月相。圖／OMEGA提供

月亮的存在，提醒了人們無常與脆弱、陰翳之美。歐米茄（OMEGA）發表了全新超霸月相隕石表，結合了可同時顯示南北月相顯示功能的隕石面盤，展現自億萬光年以來的深邃、精密複雜與美。

由於地球特殊的大氣層，讓天外隕石掉落在地球表面時已經過了大氣、高溫的無情摩擦沖刷，更讓每一枚隕石都具有獨一無二的「表情」紋理。OMEGA全新的Speedmaster系列「超霸月相隕石表」將以43毫米的精鋼材質帶來兩種款式：以黑色PVD塗層或電鍍灰色塗層的鐵隕石面盤，同時表款的月相顯示也使用了略帶弧面的隕石為材料，可同時顯示南北半球的月相，背景中的星星位置則還原了1969年阿波羅11號登月時、由OMEGA表廠所在地比爾抬頭仰望的星空圖。