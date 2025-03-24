金蛇年獻禮 TUDOR手表裡藏著棒棒糖

TUDOR Black Bay 41腕表，精鋼、MT5602-U型自動上鍊機芯、時間顯示，瑞士天文台與METAS雙認證。圖／TUDOR提供

2025年是農曆生肖的蛇年，帝舵（TUDOR）推薦了品牌的Black Bay碧灣型41毫米精鋼腕表，以精密性能、黑紅雙色交織，呈現穩重不失熱情的造型與收藏推薦。

首款Black Bay系列的問世，是從TUDOR一只1954年的潛水表Oyster Prince Submariner（Ref.7922）為靈感再出發。由於是潛水表，基於安全考量的單向旋轉表圈、具有懷舊風格的拱形水晶鏡面、提升閱讀辨識度的雪花式小時指針，都成為了今日Black Bay系列的設計特色。

今年特別推薦的Black Bay精鋼腕表則使用了41毫米的精鋼表殼並搭配具60分鐘刻度的酒紅色單向旋轉外圈，以延續1958年初代作的特色：弧形鏡面下則有著黑色磨砂面盤，面盤中亦使用雪花式小時指針、圓形或長方形時標並施以夜光塗料，讓低光源環境下皆能輕鬆讀取時間。

手表動力來自TUDOR表廠自製的MT5602-U型自動上鍊機芯，除通過瑞士官方天文台認證（COSC）、還具METAS認證，性能可達70小時動力儲存。