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FENDI俏皮吊飾 隨意搭 鳳梨皮草絨球 蜂蜜罐現童趣

記者孫曼／綜合報導
FENDI花束造型珍稀皮草掛飾。圖／FENDI提供
FENDI花束造型珍稀皮草掛飾。圖／FENDI提供

FENDI去年可說是包包吊飾引領時尚的先驅：首先是推出FENDI×Chupa Chups®棒棒糖套硬殼吊飾，年底一波FENDI Fendilicious系列的披薩、壽司與薯條吊飾再創話題。如今，FENDI在2025春夏女裝系列中繼續童心未泯，推出毛茸茸的鳳梨、蜂蜜罐、花束造型吊飾，各種吊飾可以隨興混搭，可愛討喜的造型和觸感非常療癒。

在FENDI 2025春夏女裝系列時裝大秀上亮相的全新皮包吊飾，展現品牌獨特的俏皮玩心精神及大膽出眾的創意，運用皮革及皮草精心製作每一件吊飾，彰顯品牌的高超工藝，同時體會到FENDI Fun追求趣味的精神。

Pineapple鳳梨造型的經典吊飾，蓬鬆毛茸茸的鳳梨造型皮草絨球讓人愛不釋手，隨著這一季的配色推出灰藍色、鼠尾草綠、芭蕾粉和鮮紅色等多種選擇。讓人想起卡通小熊的皮革Honey Pot蜂蜜罐造型吊飾，靈感來自甜滋滋的糖果，花朵圖案布料製成的蓋子可以打開，還能攜帶隨身小物。

還有一整把花束造型的可愛吊飾，結合毛茸茸的皮草和柔軟輕盈的皮革，以雷射精準切割，接著以手工組裝，最後以穿孔的皮革包裝紙包裹起來，每一片花瓣、花柄和花蕊讓人見識到FENDI精湛的工藝。

最後是一款季節限定粉紅色的模組化吊飾，由一個可在鏈條上移動的編織皮革球和一個鍍金名牌組成，吊飾附有可更換的紙片，可寫下自己的姓名，讓人想起童年時在包包上掛名條的樂趣。

FENDI編織皮革球及名片牌掛飾。圖／FENDI提供
FENDI編織皮革球及名片牌掛飾。圖／FENDI提供
FENDI在2025春夏女裝系列時裝大秀上推出全新款皮包吊飾。圖／FENDI提供
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