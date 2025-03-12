Burberry愛在倫敦 盔甲武士與巨星共乘

中國超模劉雯。圖／Burberry提供

同樣一場雨，有人對皮膚的濡濕感到不快，也有人因雨滴落下的清脆聲感到愉悅。Burberry發表2025夏季形象廣告「愛在倫敦」（It's Always Burberry Weather），邀請多位東西方明星入鏡，將倫敦獨有的浪漫、雨季轉化，成為一篇篇對英倫日常的幽默解讀。

包含奧斯卡 影后凱特 溫斯蕾（Kate Winslet）、名模劉雯、「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）、大衛甘迪（David Gandy），以及Burberry品牌大使韓星孫錫久、中國大陸男星陳坤皆悉數入境，尤其Burberry經典的「戰馬騎士」也具象化為身披中古世紀銀色盔甲的武士，與劉雯、娜歐蜜坎貝兒同框「共乘」，成為系列形象廣告中的趣味畫面，巧曬英式幽默。

強風、雲霧與潮濕天氣是英倫日常，Burberry創辦人Thomas Burberry在1879年便發明了具防潑水、輕盈透氣等特點的Gabardine斜紋布料，成為今日Burberry服裝的特色之一。像是Heritage系列風衣與輕便大衣由英國Keighley工坊製作，Castleford風衣則採用更輕盈的Gabardine織法與半襯設計，減輕重量外也更合適夏日穿搭。

Burberry 2025夏季商品也從經典設計再出發，將風衣元素轉化為接合棉質風衣外套、飄逸絲質洋裝與衣領飾有Burberry格紋的襯衫，又像是輕盈的外套則運用了三層接合羊毛、重現英式風格鮮明的威爾斯格紋，再度展現160年歷史老牌Burberry與英倫、貴族氣質的不解之緣。