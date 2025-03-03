Longchamp郭雪芙、陳華聯手演繹 讚頌鄉村田園風

郭雪芙(右)與陳華演繹Longchamp 2025夏季系列。圖／Longchamp提供

雖然天氣還是偏寒冷，但是Longchamp已經帶來2025夏季印象，Longchamp的夏季呈現著綠意盎然，靈感來自家鄉與自然田野的溫暖記憶，透過英式刺繡、經典皮革與格紋布料，揭開夏季的綠色序曲。

Longchamp帶來2025夏季預覽，並邀請郭雪芙與陳華聯手演繹。郭雪芙身穿綠色格紋和服外套，腰間繫上白色絲質圍巾，搭配白短褲及皮革楔形涼鞋，手拎Roseau薑黃色綠水桶包，詮釋輕鬆時尚的夏季造型。陳華則以花卉格紋短上衣，以及同款花紋長裙與Roseau皮革涼鞋，手提Le Panier Pliage粉色提籃包，展現夏日繽紛活力。