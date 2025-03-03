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Longchamp郭雪芙、陳華聯手演繹 讚頌鄉村田園風

記者江佩君／綜合報導
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郭雪芙(右)與陳華演繹Longchamp 2025夏季系列。圖／Longchamp提供
郭雪芙(右)與陳華演繹Longchamp 2025夏季系列。圖／Longchamp提供

雖然天氣還是偏寒冷，但是Longchamp已經帶來2025夏季印象，Longchamp的夏季呈現著綠意盎然，靈感來自家鄉與自然田野的溫暖記憶，透過英式刺繡、經典皮革與格紋布料，揭開夏季的綠色序曲。

Longchamp帶來2025夏季預覽，並邀請郭雪芙與陳華聯手演繹。郭雪芙身穿綠色格紋和服外套，腰間繫上白色絲質圍巾，搭配白短褲及皮革楔形涼鞋，手拎Roseau薑黃色綠水桶包，詮釋輕鬆時尚的夏季造型。陳華則以花卉格紋短上衣，以及同款花紋長裙與Roseau皮革涼鞋，手提Le Panier Pliage粉色提籃包，展現夏日繽紛活力。

Longchamp 2025夏季LIVE GREEN !系列，讚頌鄉村生活之美，將果菜園的自然純樸融入現代設計，從甜菜紅到朝鮮薊綠，蔬菜色系為此夏季系列定調。園藝服裝被重新演繹，圍裙變成背後交叉的夏日洋裝，或是配有肩帶細節的棉麻或皮革長裙。花卉、香料也成為服裝圖騰，讓造型有如餐桌風景一樣誘人。寬鬆的針織套裝、輕盈的短版上衣和短褲，腳踩繩織涼鞋，肩背印花帆布包或手提水桶包，為夏日活動帶來舒適感。

Longchamp Smoothie系列斜背袋(橘色)。圖／Longchamp...
Longchamp Smoothie系列斜背袋(橘色)。圖／Longchamp提供

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