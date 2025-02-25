Bottega Veneta 繩結金品 閃亮聚焦

Bottega Veneta發表節日精選系列，以KNOT系列為主軸搭配上金色視覺，期盼願望、美夢成真。

繩結既具象也抽象，可以是現實中連結的狀態，也可以是心裡的念想。

義大利 品牌Bottega Veneta發表了節日精選系列，以品牌經典的KNOT系列為主軸，涵蓋手拿包、鑰匙圈、戒指、甚至是高跟鞋，搭配上金屬色視覺，讓所有祝福與願望、美夢成真。

具象的繩結普遍出現在東方、西方的不同場合，可能是衣物上的盤扣、排扣，以「結」來固定衣物，也可以是戶外露營時的童軍結，代表人類面對自然環境中誕生的智慧。Bottega Veneta的KNOT繩結設計一直都散見於不同品項，像是Andiamo編織皮革手拿包、KNOT編織皮革手拿包便將繩結運用於扣鎖處，讓金色的視覺成為晚宴、派對中的閃亮聚焦。

繩結也可以是裝飾性的，例如KNOT金屬手環、KNOT金屬裝飾高跟鞋或Knot金屬裝飾編織高跟鞋，有別於Bottega Veneta另一擅長的編織手法，為光滑的平面創造出鮮明戲劇效果。

先前美國創作歌手泰勒絲 （Taylor Alison Swift）曾帶起一波「友誼手環」風潮，Bottega Veneta則也有橘色、湖水綠、正紅三色友誼手環，搭配小巧的繩結元素，精緻隨身、隨處有型。