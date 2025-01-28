我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三名西雅圖孕婦針對川普取消出生公民權提告

川普不滿逮捕力度 白宮：紐約、新州每日須抓75無證客

盤點2024年Dior小公主Jisoo亮相過的包 從甜美到叛逆

記者孫曼／即時報導
Dior品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo出席大秀。圖／Dior提供
Dior品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo出席大秀。圖／Dior提供

BLACKPINK成員Jisoo是Dior全球品牌大使中超級受到品牌寵愛的小公主。回顧2024年她亮相過的Dior包款，幾乎每次都是第一個秀出當季最新主打包的明星，時尚地位無庸置疑。從經典的Lady Dior包、時髦女性不可或缺的翻蓋包、實用度極高的波士頓包型、到最近崛起的全新迷你後背包，都能視休閒或正裝需求恣意變化。

年初Jisoo出席巴黎春夏高訂服裝秀的時候，就率先秀出Lady Dior包，為年度的Lady Dior包形象廣告暖身。這個形象廣告在9月曝光，簡約的黑白兩色和光影，不僅凸顯了她精緻的五官，也彰顯了Lady Dior從上個世紀誕生以來，歷久彌永不退流行的迷人魅力。以經典Lady Dior為主演繹的一系列變化款，也是Jisoo在出席各種大秀和活動時的首選。

在各種出遊、機場的照片中，Jisoo則會隨著穿著選用不同的包型，例如波士頓包型的Dior Groove、肩背的MISS DIOR翻蓋包、以及DIOR CARO黑色後背包等。這位品牌大使最新入手的Dior Toujours直式托特包，則是一款極具休閒感的新設計，比起翻蓋包更為親切自在，又比波士頓包更為正式感一點。

JISOO手提Dior Toujours直式小型托特包。圖／Dior提供
JISOO手提Dior Toujours直式小型托特包。圖／Dior提供
JISOO搭配Dior Groove全新包款於巴黎留影。圖／摘自藝人IG
JISOO搭配Dior Groove全新包款於巴黎留影。圖／摘自藝人IG
JISOO手提Lady Dior My ABCDior黑色小型包款出席曼谷Gol...
JISOO手提Lady Dior My ABCDior黑色小型包款出席曼谷Gold House開幕活動。圖／Dior提供
JISOO拎DIOR CARO黑色後背包。(摘自藝人Instagram @soo...
JISOO拎DIOR CARO黑色後背包。(摘自藝人Instagram @sooyaaa__)

波士頓 中超

上一則

訪台走透透 黃仁勳必吃「美食清單」意外爆紅

延伸閱讀

世紀合體 周杰倫穿透視裝巴黎看大秀 合體羅伯派汀森

世紀合體 周杰倫穿透視裝巴黎看大秀 合體羅伯派汀森
周杰倫穿透視裝巴黎看大秀 合體「蝙蝠俠」

周杰倫穿透視裝巴黎看大秀 合體「蝙蝠俠」
ICE波士頓執法 8重罪犯就逮 幫派成員嗆「去你的川普」

ICE波士頓執法 8重罪犯就逮 幫派成員嗆「去你的川普」
2025春季 Dior Icons派汀森熟男魅力

2025春季 Dior Icons派汀森熟男魅力

熱門新聞

五生肖心善命好，對朋友最窩心。（取材自pexels.com@Pixabay）

五大生肖心善命好 屬豬助友度難關、他最重義氣

2025-01-25 00:10
四生肖這兩個月財運非常好。示意圖。（取材自pexels.com@Tapas Das）

橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺

2025-01-23 22:40
四生肖今年財運特別旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天

2025-01-20 00:15
網友分享花椰菜醬汁做法。（小紅書＠許里昂開飯了沒）

最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天

2025-01-25 21:25
歐巴馬近日在X上分享為米雪兒慶生的照片。(取材自X平台@BarackObama)

歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三

2025-01-26 01:30
有的星座喜歡自己一個人住。（取材自unsplash.com＠Garett Mizunaka）

12星座獨居指數 處女座有潔癖、這星座把室友當一種煎熬

2025-01-20 19:10

超人氣

更多 >
DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對
DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？
報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變
DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%
DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億