2025蛇年腕表 活靈活現

Boucheron Serpent Boheme系列腕表。圖／Boucheron提供

農曆新年來臨，傳統的十二生肖由龍年邁向蛇年，不少瑞士鐘表品牌如寶璣（Breguet）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）、寶詩龍（Boucheron）、百年靈（Breitling）、萬國表（IWC）、ORIS都以蛇為靈感，透過抽象剪影、琺瑯、淺浮雕的多樣手法推出年度限量表款。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）常年推出生肖限量表，唯本次新款是全新的Moments系列，手表的表冠設計於12點鐘方向，18K白金或玫瑰金的表殼面盤裡重現了一片帶有手繪插畫風格、討喜的蛇與叢林意象；原來Harry Winston選用了祖母綠、錳鋁石榴石、綠色藍寶石、鑽石，以及藍色微珠打磨後的珍珠母貝，加上綠色漆藝的金屬葉片，打造出一片斑斕夢幻的寶石森林，連帶讓棲息於面盤中的小蛇更像一只討喜寵物 、帶來好運。

古典精神與工藝的深度則是寶璣（Breguet）Classique 7145蛇年腕表的可觀之處，透過淺浮雕與機刻雕花紋飾，寶璣創造出了面盤上裝飾技法的多樣性，並因淺浮雕營造的深邃光影變化相似於歐洲教堂中的馬賽克玻璃，飽富穿透感與裝飾藝術之美。

萬國表（IWC）與百年靈（Breitling）的「蛇表」則是搶眼與內斂兩種風格的對照組，前者的柏濤菲諾Portofino月相自動表37蛇年特別版將金色雕刻的小蛇和表款的機芯自動盤結合，相對低調、要翻轉至背面才能得見，加上37毫米的面盤採用了濃郁的酒紅色再搭配精確的29又1/2月相顯示，從色彩、功能上都相當東方風格；百年靈的Avenger復仇者B01計時碼表44 Cobra赤蛇限量版則是一只自製機芯的計時碼表，並將眼鏡蛇的剪影重現在計時碼表的積分盤中：直立的蛇首像瞄準敵人後將快速出擊的獵人，活力十足、蓄勢待發。

ORIS的蛇年生肖表則是品牌首次嘗試，以ProPilot X Calibre 115腕表為原型，使用乙巳年「木」元素的青色成為機芯的電鍍色彩。

具十日長動力儲存已是表款賣點，動力儲存指針則換成一條扭曲、小巧不甚明顯的蛇形指針，避開不少人對蛇的潛意識畏懼、並跟年度主題合拍，是聰明、中性的設計手法。全球限量88只。