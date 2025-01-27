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DAMIANI 開運彩寶 義式美學迎新春

記者孫曼／綜合報導
AMIANI Absolute Special Classic絕對經典珍藏系列18K Mixed Gold碧璽與鑽石戒指。圖／DAMIANI提供
AMIANI Absolute Special Classic絕對經典珍藏系列18K Mixed Gold碧璽與鑽石戒指。圖／DAMIANI提供

義大利頂級珠寶DAMIANI創立至今滿百年，為迎接新春，品牌特地獻上7款開運高級珠寶，鑲嵌別具寓意的各色繽紛彩色寶石，包括象徵鴻運當頭的喜氣紅色、代表財富豐收的高貴金色，或是傳達春意盎然的活潑綠色，可以說是為全新一年納福招財的開運御守。

此次DAMIANI 7款開運珠寶即以Absolute絕對高級珠寶系列為主，Absolute Special Classic共4款鑲嵌紅色碧璽和粉色碧璽的項鍊、耳環、手環與戒指，碧璽被視為具有平衡身心靈能量，紅色系的碧璽更具備開運喜氣。系列作品以珍貴的18K Mixed Gold鑲嵌，選用紅色與粉色兩種色彩碧璽製造遠近漸層的視覺效果，有如「落入人間的彩虹」，襯以圓形、橢圓、梨形、馬眼形等四種花式切割鑽石，勾勒出花朵、露水之美，展現對比柔和及通透感。

而Mimosa含羞草系列則選用象徵愛、優雅與清純的摩根石，打造Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列項鍊與耳環。鑲嵌39.921克拉克拉摩根石主石的項鍊鏈墜還能單獨當作胸針配戴。而延續DAMIANI百年慶典的Masterpiece Fantasy Cut奇幻切割經典珍藏系列耳環，巧妙演繹「阿爾卑斯夢幻山泉」主題，以18K玫瑰金鑲嵌代表幸運和快樂的橄欖石、彩色剛玉與鑽石，捕捉春雪融化後的綺麗景致，彷彿春季萌芽的新鮮嫩葉，帶來視覺和心靈上的滿滿的正能量。

DAMIANI 18K玫瑰金橄欖石、彩色剛玉與鑽石耳環。圖／DAMIANI提供
DAMIANI 18K玫瑰金橄欖石、彩色剛玉與鑽石耳環。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Absolute Special Classic絕對經典珍藏系列...
DAMIANI Absolute Special Classic絕對經典珍藏系列18K Mixed Gold碧璽與鑽石項鍊。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列18K玫瑰...
DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列18K玫瑰金摩根石與鑽石項鍊。圖／DAMIANI提供

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