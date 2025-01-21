派對戰鞋 走出自信氣場
派對季節少不了一雙眾所注目的「戰鞋」，讓踩出的每一個步伐熠熠生輝。
奢華鞋履品牌Stuart Weitzman攜手施華洛世奇Swarovski Creators Lab，推出限定派對高跟鞋，融合雙方品牌基因呈現華麗奪目的設計。Stuart Weitzman全新升級經典款STUART POWER鞋履為藍本，延續7.5公分的尖頭高跟鞋設計，並精巧鑲嵌了超過6千顆大小不一的同色系施華洛世奇水晶。這款STUART POWER SHINE系列高跟鞋特別選用了充滿活力的明媚色彩，包括霞光黃、霞光粉、極光綠和流光藍等迷人的色彩，還推出飾滿透明施華洛世奇水晶的銀色款式，流光溢彩彷彿將寶石穿著在腳上。
有「紅底鞋之王」之稱的Christian Louboutin也針對派對季推薦多款特色鞋履。Kate 85與Sporty Kate 85兩雙高跟鞋分別具有閃耀的銀色與熱情火紅，其中Kate 85擁有如銀粉的反射光澤，Sporty Kate 85則有著摩登的漆亮皮，成為全身造型的風格延伸。Hot Chick 100則有著10公分高跟、同時帶來甜美誘人卻又0熱量的奶茶色，如果想要展現俐落的自信氣場，So Katy Booty 85則是以黑色短靴造型，適合搭配長裙、走路有風。
男士有兩款推薦，Astroloubi Starss Flat是以運動鞋造型搭配紅色內襯與鞋面的水晶裝飾與橡膠鞋底，輕鬆穿梭在派對或戶外；Dandelion Flat則是紳士氣質的外顯，無鞋帶、穿脫方便，加上修長的鞋楦與黑色漆亮皮，成為高級晚宴上、最貼近地表的體面與無形名片。
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