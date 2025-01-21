我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資協商卡關 好市多工會勞工 最快2月發動罷工

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

精品新年系列 紅色當道

記者釋俊哲、孫曼／台北報導
Giorgio Armani全球代言人胡歌演繹2025新年系列。(圖／Giorgio Armani提供)
Giorgio Armani全球代言人胡歌演繹2025新年系列。(圖／Giorgio Armani提供)

紅色，可說就是新年當仁不讓的主打色，精品新年系列多透過紅色系單品，傳遞新年的開運氣勢與溫暖能量。

TOD’S 2025新年系列商品，無論是包款、鞋履、配件多以紅色入設計，Gommino「豆豆鞋」過往常以大地色系展現義大利的隨性寫意，新年系列則整雙染上了正紅，火紅的鞋面、鞋底，並搭配上黑色軟膠「豆豆」。鞋款正面裝飾金色細節，鞋底則有著TOD’S的雙獅造型橢圓Logo；同樣擁有經典「豆豆底」的T-Vintage休閒鞋使用了好穿舒適的厚底，側邊裝飾以紅色色塊。T-Timeless紅色小型肩包也從背帶、包款結構、翻蓋，全面染「紅」，翻蓋的五金使用品牌首字母的大寫金色T字，側背帶選用厚實皮革，透過火紅配件讓新的一年鴻運當頭。

Giorgio Armani 2025新年系列，由全球代言人胡歌演繹的全新形象，系列設計以優雅風格為基調，融入蛇年象徵的靈感元素，以繾綣修長的蛇身線條環繞品牌標誌，妝點在冬季必備的簡約圓領針織衫、連帽衫、圓領T恤與外套上。

Versace針對農曆新年精選一系列華麗單品，以義大利時尚魅力捎來新年祝福。全新Kleio絎縫設計包款，在保留經典流暢線條元素的同時，迷你尺寸更增添活力氣息，為新春造型注入輕盈與俏皮風格。Versace Tag新月包由柔軟納帕皮革精製而成，披上柔和粉色搭配金色Medusa鑰匙釦，是近期最熱門的包款形式。街頭風格的Versace Medusa Biggie郵差包，採用小牛皮製成，點綴Medusa Biggie細節，是充滿個性的選擇。

Versace 2025新春Kleio絎縫迷你包。(圖／Versace提供)
Versace 2025新春Kleio絎縫迷你包。(圖／Versace提供)
TOD'S新年限定T Timeless紅色小型肩背包。 (圖／TOD'S提供)
TOD'S新年限定T Timeless紅色小型肩背包。 (圖／TOD'S提供)

義大利 字母 胡歌

上一則

1月21日星座運勢 天秤靈感不斷 射手愛情看漲

下一則

靈蛇出動 生肖腕表創意呈現

延伸閱讀

中國智慧折疊手機出貨 占全球逾5成

中國智慧折疊手機出貨 占全球逾5成
精品景氣冷現整併潮 Prada傳想買Versace

精品景氣冷現整併潮 Prada傳想買Versace
查克柏格現身 手戴近90萬元稀有名表吸睛

查克柏格現身 手戴近90萬元稀有名表吸睛
皇后區元旦夜店大型槍擊案 警公布4嫌照片

皇后區元旦夜店大型槍擊案 警公布4嫌照片

熱門新聞

四生肖今年財運特別旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天

2025-01-20 00:15
屬龍者將邂逅真愛。（取材自pexels.com@Anastasiya Lobanovskaya）

四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人

2025-01-15 22:40
四生肖今年春天將迎來財運高峰期，無論是職場還是副業，都能獲得豐碩成果。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

2025-01-13 20:15
三星座財運、愛情、事業全開花。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Matheus Bertelli ）

月底後三星座好運敲門 牡羊獲意外收入、他獎金領飽飽

2025-01-19 00:15
吃到飽餐廳受到很多人喜愛，專家告訴你九個餐廳不想讓客人知道的祕密。吃到飽餐廳示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Vidal Balielo Jr.）

從食材到擺設藏玄機 吃到飽餐廳不想讓顧客知道的9個秘密

2025-01-15 19:10
一位Uber司機在自己車內貼出乘客規矩，全用大寫字母且措詞像訓人，又有些奇特規矩，引發網上熱議。Uber示意圖，非新聞事件圖。(路透)

Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？

2025-01-16 20:15

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告