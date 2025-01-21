精品新年系列 紅色當道
紅色，可說就是新年當仁不讓的主打色，精品新年系列多透過紅色系單品，傳遞新年的開運氣勢與溫暖能量。
TOD’S 2025新年系列商品，無論是包款、鞋履、配件多以紅色入設計，Gommino「豆豆鞋」過往常以大地色系展現義大利的隨性寫意，新年系列則整雙染上了正紅，火紅的鞋面、鞋底，並搭配上黑色軟膠「豆豆」。鞋款正面裝飾金色細節，鞋底則有著TOD’S的雙獅造型橢圓Logo；同樣擁有經典「豆豆底」的T-Vintage休閒鞋使用了好穿舒適的厚底，側邊裝飾以紅色色塊。T-Timeless紅色小型肩包也從背帶、包款結構、翻蓋，全面染「紅」，翻蓋的五金使用品牌首字母的大寫金色T字，側背帶選用厚實皮革，透過火紅配件讓新的一年鴻運當頭。
Giorgio Armani 2025新年系列，由全球代言人胡歌演繹的全新形象，系列設計以優雅風格為基調，融入蛇年象徵的靈感元素，以繾綣修長的蛇身線條環繞品牌標誌，妝點在冬季必備的簡約圓領針織衫、連帽衫、圓領T恤與外套上。
Versace針對農曆新年精選一系列華麗單品，以義大利時尚魅力捎來新年祝福。全新Kleio絎縫設計包款，在保留經典流暢線條元素的同時，迷你尺寸更增添活力氣息，為新春造型注入輕盈與俏皮風格。Versace Tag新月包由柔軟納帕皮革精製而成，披上柔和粉色搭配金色Medusa鑰匙釦，是近期最熱門的包款形式。街頭風格的Versace Medusa Biggie郵差包，採用小牛皮製成，點綴Medusa Biggie細節，是充滿個性的選擇。
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