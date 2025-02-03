DAMIANI歡慶百年 Mimosa含羞草 新鑽表腕上爭輝

Mimosa Flexi含羞草系列18K白金鑽石項鍊。圖／DAMIANI提供

鑽石是女性最好的朋友。百分百義大利 純手工製作的頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），作品屢次受國際鑽石設計大獎（Diamonds International Awards）肯定，適逢品牌歡慶百年，經典的Mimosa含羞草系列推出全新鑽表，並由全球品牌大使、奧斯卡 影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）傾情演繹，豐富繽紛的的配色，為當代女性日常穿搭 綻放璀璨活力。

含羞草在義大利文化中，是女人味與女性氣質的象徵。DAMIANI以含羞草為靈感創作出雋永迷人的Mimosa系列珠寶，刻畫含羞草精緻小巧的葉片和花朵，高低錯落的手法隨機排列、混合鑲嵌大小不等的鑽石和各種彩色寶石，營造出視覺上的立體層次，打造出猶如含羞草花一般虛實交融的視覺效果，呼應出含羞草花和諧又隨性的風貌，展現當代女性的個性魅力與優雅氣質。

全新亮相的鑽表，18K金表圈上不同小大的鑽石和切工的鑽石，以非凡獨特的「明顯混亂」元素呈現出含羞草細緻婉約的模樣。每一顆鑽石，皆是手工悉心打造的珍品，結合瑰麗唯美的花卉珠寶與高精密的腕表技藝，鑽石的排列組合展現結構複雜性，在豐富與留白之間展現和諧平衡，體現義大利傳統金工重鎮瓦倫扎的精湛技術。

在層層火光交錯間，大大小小的鑽石簇擁著表盤，不論是裝飾太陽放射紋（Soleillé）、或是密鑲鑽石表盤，皆備有多種鮮艷色彩可供選擇：從經典雋永的黑色、巧克力色、藍色，到相當罕見的火紅色和深綠色，展現繽紛活潑的當代女性氣質。腕表搭載精準可靠的瑞士石英機芯，不論是單獨配戴，或是與Mimosa系列珠寶混搭，都能夠輕鬆自如地在舉手投足間流露出自信風情。