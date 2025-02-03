我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

川普發動貿易戰Q&A一次看：他想實現什麼目標？

DAMIANI歡慶百年 Mimosa含羞草 新鑽表腕上爭輝

記者孫曼／專題報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Mimosa Flexi含羞草系列18K白金鑽石項鍊。圖／DAMIANI提供
Mimosa Flexi含羞草系列18K白金鑽石項鍊。圖／DAMIANI提供

鑽石是女性最好的朋友。百分百義大利純手工製作的頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），作品屢次受國際鑽石設計大獎（Diamonds International Awards）肯定，適逢品牌歡慶百年，經典的Mimosa含羞草系列推出全新鑽表，並由全球品牌大使、奧斯卡影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）傾情演繹，豐富繽紛的的配色，為當代女性日常穿搭綻放璀璨活力。

含羞草在義大利文化中，是女人味與女性氣質的象徵。DAMIANI以含羞草為靈感創作出雋永迷人的Mimosa系列珠寶，刻畫含羞草精緻小巧的葉片和花朵，高低錯落的手法隨機排列、混合鑲嵌大小不等的鑽石和各種彩色寶石，營造出視覺上的立體層次，打造出猶如含羞草花一般虛實交融的視覺效果，呼應出含羞草花和諧又隨性的風貌，展現當代女性的個性魅力與優雅氣質。

全新亮相的鑽表，18K金表圈上不同小大的鑽石和切工的鑽石，以非凡獨特的「明顯混亂」元素呈現出含羞草細緻婉約的模樣。每一顆鑽石，皆是手工悉心打造的珍品，結合瑰麗唯美的花卉珠寶與高精密的腕表技藝，鑽石的排列組合展現結構複雜性，在豐富與留白之間展現和諧平衡，體現義大利傳統金工重鎮瓦倫扎的精湛技術。

在層層火光交錯間，大大小小的鑽石簇擁著表盤，不論是裝飾太陽放射紋（Soleillé）、或是密鑲鑽石表盤，皆備有多種鮮艷色彩可供選擇：從經典雋永的黑色、巧克力色、藍色，到相當罕見的火紅色和深綠色，展現繽紛活潑的當代女性氣質。腕表搭載精準可靠的瑞士石英機芯，不論是單獨配戴，或是與Mimosa系列珠寶混搭，都能夠輕鬆自如地在舉手投足間流露出自信風情。

除了日常配戴款，系列更進一步打造華麗非凡的Masterpiece大師傑作高級珠寶全鑽款式，包括表殼、表圈、表盤與18K金鍊帶鑲滿將近400顆鑽石，備有18K黃金、18K玫瑰金與18K白金三種珍貴材質選擇，綴滿璀璨鑽石、由寬至窄的不規則線條跟著手腕環繞，以360度呈現豐富無比的光彩，巧妙展露細膩到位的百年珠寶工匠實力，讓配戴者在各種場合成為引人注目的焦點。

Mimosa含羞草系列18K白金鑽石耳環。圖／DAMIANI提供
Mimosa含羞草系列18K白金鑽石耳環。圖／DAMIANI提供
Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，火紅色太陽紋表盤與火紅色緞面表帶。圖／D...
Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，火紅色太陽紋表盤與火紅色緞面表帶。圖／DAMIANI提供
Mimosa Flexi含羞草系列18K白金多圈鑽石手環。圖／DAMIANI提...
Mimosa Flexi含羞草系列18K白金多圈鑽石手環。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，黑色與綠色太陽紋表盤款。...
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，黑色與綠色太陽紋表盤款。圖／DAMIANI提供
Mimosa Flexi含羞草系列18K玫瑰金白鑽與褐鑽戒指。圖／DAMIAN...
Mimosa Flexi含羞草系列18K玫瑰金白鑽與褐鑽戒指。圖／DAMIANI提供
DAMIANI全球品牌大使潔西卡雀絲坦演繹全新Mimosa Masterpie...
DAMIANI全球品牌大使潔西卡雀絲坦演繹全新Mimosa Masterpiece大師傑作含羞草高級珠寶全鑽腕表。圖／DAMIANI提供

義大利 穿搭 奧斯卡

上一則

2月3日星座運勢 雙子多學多做 處女換位思考

下一則

Dior春季男裝 高訂剪裁走運動風

延伸閱讀

義大利單親戶10年增44% 飯店推1方案創造另類商機

義大利單親戶10年增44% 飯店推1方案創造另類商機
Bottega Veneta高級珠寶 借重義大利古城工藝

Bottega Veneta高級珠寶 借重義大利古城工藝
昌興珠寶 IWC萬年曆腕錶卓越經典

昌興珠寶 IWC萬年曆腕錶卓越經典
最時髦的珠寶在頭上 瑪格麗特庫利神似奧黛麗赫本

最時髦的珠寶在頭上 瑪格麗特庫利神似奧黛麗赫本

熱門新聞

退休人士有六種簡便的方式可以兼差，增加收入，增益財務安全。客服人員示意圖。（取材自pexels.com@picjumbo.com）

不操不累 六種兼差工作可補強退休生活的財務安全

2025-01-30 19:05
四生肖本月下旬財運旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jace Miller）

4生肖春節連迎10天大財運 屬龍得意外之財、他創業有貴人相助

2025-01-29 00:15
好市多賣場熟食部的員工將剛出爐的烤雞排列上架。該公司將從3月起調整員工待遇，最高時薪可達32元，即使新進人員也調升0.5元至每小時20至21元。(美聯社)

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

2025-01-31 20:22
掌握要訣，在室內也能種植蔬果。植栽示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Emma Johnson）

注意四要項 自家室內也能種植蔬果「好養又能吃」

2025-01-31 21:15
LINE可綁定Apple ID或Google帳號，提供更多便利登入的選擇。圖／LINE提供

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

2025-01-31 13:13
四星座熱愛工作。（取材自pexels.com@ Christina Morillo）

4星座寧願上班也不愛休假 他把辦公室當生活避風港

2025-01-31 00:15

超人氣

更多 >
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」