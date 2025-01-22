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獨特溫馨禮 經典GUCCI 傳遞真摯心意

記者孫曼／報導 圖／古馳提供
GUCCI Signoria銀色高跟鞋。
GUCCI Signoria銀色高跟鞋。

GUCCI發布由創意總監Sabato De Sarno構思的全新假日禮讚形象廣告，將展開四個章節，圍繞與與家人共度快樂時光的概念。

每一章節講述各自獨特的故事，在主題和美感上相互交織，並與下一章節緊密相連，共同編織出團聚與愛的主題。這些令人印象深刻的瞬間，在節慶後都成為有意義的回憶。

首波GUCCI禮讚形象廣告中，每一件迷人的經典之作都在閃亮的光彩照映下，呈現出節慶慶祝的本質。堆疊的禮物盒、銀白的雪地、充滿派對氛圍的光影，構成溫暖和歡樂的場景，彰顯出這些經典作品的珍貴價值，以及被當作禮物送給彼此時，成為贈與者與接受者之間真心交流的象徵，形成一種超越物質的情感牽絆。

節慶禮物推薦包括黑色Jackie HOBO包、裝飾華麗水晶的Bamboo 1947手提包、精巧的Diana迷你手提包，呈現出復古優雅的迷人情懷；GG Marmont肩背包、Horsebit馬銜鍊黑色肩背包、Horsebit馬銜鍊Ancora紅肩背包，則為生活注入風格化的時髦洗鍊；Ophidia小型手提包和迷你包，不僅包型與外表雋永不退流行，小巧的尺寸俏皮又討喜。這些都是最佳贈禮選擇、冬日度假和年末派對的必搭單品，傳達了最珍貴的禮物，以及人與人之間真摯的聯繫。

GUCCI Bamboo 1947手提包水晶特別版。
GUCCI Bamboo 1947手提包水晶特別版。
GUCCI Ophidia迷你包。
GUCCI Ophidia迷你包。

GUCCI

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