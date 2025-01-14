PIAGET重溫經典 隕石表冠名Andy Warhol

PIAGET品牌好友韓星李俊昊，曾配戴展示PIAGET幾何風格的表款。(取材自Instagram)

1970、1980年代曾誕生了無數偉大藝術家，其中引領普普藝術風潮的安迪沃荷（Andy Warhol）至今仍影響無數近代新銳藝術家。伯爵（PIAGET）近日便宣布，與「Andy Warhol視覺藝術基金會」（The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts）合作，推出Andy Warhol系列18K白金巴黎釘紋藍色隕石表，重溫經典。

在百花齊放的1970太空 時代，跳脫單純正圓以外的幾何形狀一度蔚為風潮，方型、橢圓、三角、形中形（shape in shape）帶來了無限的時間「樣態」。其中PIAGET便曾有一只腕表為一代普普藝術家安迪沃荷（Andy Warhol）所配戴，並曾在2018年時的古董珠寶雙年展上推出「致敬款」、搭配多樣化的半寶石面盤，洋溢1970年代的懷舊風格。

2024年，PIAGET正式與「Andy Warhol視覺藝術基金會」合作並獲得授權，因此將該表款正式命名為：Andy Warhol系列，並在表圈上賦予了象徵法式品味的Clou de Paris巴黎釘紋。