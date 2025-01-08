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Montblanc加好友 攜手辛芷蕾 泰星Mew

記者釋俊哲／綜合報導 圖／Montblanc提供
泰星Mew出席萬寶龍百周年活動。
泰星Mew出席萬寶龍百周年活動。

人都需要朋友，廣結善緣、多多益善。亞洲星勢力中除了日本和南韓，俊美、氣質的泰星也是快紅星勢力，像是近日便有泰星Mew名「草」有主、和中國人氣女星辛芷蕾加入了精品品牌，聲勢看漲。

Mew（Suppasit Jongcheveevat）近來分別出席了香港洛杉磯的萬寶龍（Montblanc）「大師傑作」系列百周年活動，並成為首位來自泰國的萬寶龍品牌之友；除了擁有俊秀氣質，斯文穿搭下的健美身形更與萬寶龍的山岳冒險精神一拍即合，難怪在宣傳視覺中配戴了Extreme 3.0系列隨身小包或同系列的後背包，包款並皆搭配M Lock 4810鎖扣、具高辨識度與陽剛設計。

於此同時，「好人緣」的萬寶龍近日更有另一位新好友加入，曾演出《如懿傳》中金玉妍一角，並參與王家衛拍攝、改編自作家金宇澄同名小說《繁花》電影的辛芷蕾，也成為萬寶龍全球品牌大使。為此辛芷蕾並表示，由於正逢「大師傑作」系列百周年也讓這次的合作別具意義。

形象廣告中一身黑的辛芷蕾，右手配戴了萬寶龍的2024年新款Iced Sea青銅腕表、左手則挾著大師傑作系列149鋼筆，並對著空白的筆記本沉思。

下一秒將發生什麼新鮮事？在筆記本裡將誕生什麼樣的精采故事？且讓人跟辛芷蕾、萬寶龍，一起期待。

萬寶龍41毫米Iced Sea青銅表。
萬寶龍41毫米Iced Sea青銅表。

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