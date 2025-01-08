Dior新包 JISOO社群帶頭背

Haerin背DIOR CARO白色後背包。(圖／摘自藝人IG)

Dior品牌創辦人迪奧先生（Christian Dior）的妹妹Catherine Dior一直是他重要的靈感繆思，Dior Caro就是Dior為了向被暱稱為「Caro」的Catherine Dior致敬而推出的皮件系列。在2025早春度假系列中，Dior Caro推出全新款式後背包立刻成為許多時尚名人的最愛。包括品牌大使JISOO、NewJeans 成員Haerin、台灣女星陳庭妮、林奕嵐、詹子萱等人在社群上分享的穿搭 照中，都可以看到這款Dior Caro後背包。