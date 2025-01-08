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Dior新包 JISOO社群帶頭背

記者孫曼／綜合報導
Haerin背DIOR CARO白色後背包。(圖／摘自藝人IG)
Haerin背DIOR CARO白色後背包。(圖／摘自藝人IG)

Dior品牌創辦人迪奧先生（Christian Dior）的妹妹Catherine Dior一直是他重要的靈感繆思，Dior Caro就是Dior為了向被暱稱為「Caro」的Catherine Dior致敬而推出的皮件系列。在2025早春度假系列中，Dior Caro推出全新款式後背包立刻成為許多時尚名人的最愛。包括品牌大使JISOO、NewJeans成員Haerin、台灣女星陳庭妮、林奕嵐、詹子萱等人在社群上分享的穿搭照中，都可以看到這款Dior Caro後背包。

Dior Caro後背包的設計揉合優雅與實用且奢華，採用光滑皮革製作包身，並妝點大型籐格紋（Macrocannage），以其雋永又具超現代感的輪廓為特色。Dior Caro後背包不僅是體現品牌歷史與傳統的獨特創作，並裝飾象徵品牌的金色CD縮寫字母，搭配可調節式肩背帶，圓形鍍金金屬提把上還鐫刻Christian Dior簽名字樣，與細節滿滿的Dior標誌。包款提供黑、白、粉紅、粉膚米色與丹寧藍等多樣色調選擇，尺寸則具有小號與中號款式，滿足不同身形與容量的需求。

DIOR CARO奶油白色小羊皮大型籐格紋後背包中型款。(圖／DIOR提供)
DIOR CARO奶油白色小羊皮大型籐格紋後背包中型款。(圖／DIOR提供)
陳庭妮拎DIOR CARO後背包。(圖／摘自藝人IG)
陳庭妮拎DIOR CARO後背包。(圖／摘自藝人IG)
JISOO拎DIOR CARO黑色後背包。(圖／摘自藝人IG)
JISOO拎DIOR CARO黑色後背包。(圖／摘自藝人IG)

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