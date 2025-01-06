CHOPARD 繽紛暖色調 注入冬日華麗

Imperial系列18K玫瑰金腕表，鑲嵌黃色剛玉、粉色剛玉、石榴石、鑽石，自動上鍊機械機芯。

瑞士珠寶鐘表品牌蕭邦（CHOPARD），以繽紛奔放的色彩與溫暖的金色，為冬季注入迷人的溫暖。品牌製表工坊L.U.C.系列中的經典超薄L.U.C XPS腕表推出全新鍊帶款式，以雋永的釕灰色表盤，搭配七行金屬表鏈，柔軟服貼的表鏈以符合倫理道德標準18K玫瑰金製作的細長方形鏈節構成，為冬日紳裝注入優雅金色光芒。

全新的Imperial系列玫瑰金腕表，以黃色剛玉、粉色剛玉、橙色的石榴石和璀璨鑽石，組成斑斕奪目的花樣面盤，大小各異的暖色調寶石錯落鑲嵌如繁花 盛放，搭配淡粉色表帶，彷彿將花園隨身攜帶在手腕上。

採用獨家蕭邦爪鑲鑲嵌工藝在表圈上綻放鑽石光芒的L'Heure du Diamant珠寶表，全新型號採用圓形明亮式切割鑽石和粉紅剛玉，按照漸層色調變化依序排列、環繞表盤，搭配粉紅色鱷魚皮表帶與自動上鍊機械機芯，貴氣中有活潑巧思。