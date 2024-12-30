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HERMES高級珠寶 用色彩表達幾何

記者釋俊哲／專題報導　圖／Hermes提供
Hermes Arc en couleurs系列手環模仿了光線的自由流動，同時創新的訂書針式鉸鏈結構更是Hermes特別開發。
Hermes Arc en couleurs系列手環模仿了光線的自由流動，同時創新的訂書針式鉸鏈結構更是Hermes特別開發。

人的五官中包含了視覺、聽覺、嗅覺等不同感官感知，但其實不同感知間也偶有互通有無，例如嗅覺的甜感可轉化成為味蕾的甘美感受。愛馬仕（Hermes）正式推出高級珠寶第八篇章「Les Formes de la Couleur」系列，珠寶合計56件，更有愛馬仕珠寶創意總監Pierre Hardy別出心裁的想像力：以色彩表達幾何形狀，展現奇趣也具哲學性的閃耀創作。

本次展出共包含「色彩肖像」（Portraits de la couleur） 、「靈動彩筆」（Fresh Paint） 、「繽紛如虹」（Arc en couleurs）、「愛馬仕流彩」（Hermès Diaprés）、 「流光溢影」（Supracolor）、「色彩之形」（Les Formes De La Couleur）、「色彩氛圍」（Color Vibes），以及「彩色快門」 （Color Flash）等9個系列，其中最高單價為一條主石4.09克拉的Supracolor流光溢影系列項鍊。

跨越障礙 色彩塑形

愛馬仕珠寶創意總監Pierre Hardy為此套用了馬術專有名詞的「跨越障礙」、大膽提出主張：色彩是有形體、是有形狀的，「這一系列是色彩塑形之作，我想尋求一種方式來表達這種基本現象—愛馬仕的色彩—並建立一個強大、自主和獨立的特性。」 原來系列創作源起於Pierre Hardy過往攻讀藝術學位時曾接觸色彩理論，這讓他開始思索色彩與幾何形體是否存在等號，像是假若紅色是正方形、那麼此一正方形背後想傳達的意念為何？他並以此進一步探索，讓Hermes足以自由創造各種符碼，重新檢索像是環釦與柱狀釦、具錨鏈和釦環元素的Chaîne d’ancre、甚至品牌經典的Kelly包與Birkin包是否存在更多可能？

全系列珠寶的色彩偏向粉嫩、輕柔而不張揚，一如Hermes服裝或包款的和諧輕快，同時Pierre Hardy身兼造型藝術與芭蕾舞團的雙重背景，更讓他在創作時嫻熟捕捉到珠寶與肢體的曼妙律動，甚至珠寶本身也帶有一股脫胎自舞台劇的戲劇張力，令人目不轉睛。

流光溢影 變化萬千

例如「流光溢影」（Supracolor）從三稜鏡得到靈感，因為當白光穿越三稜鏡時，隨折射角度不同、輸出色彩亦大不相同。項鍊正中央因而鑲嵌了一顆罕見三角形切割、重約18.41克拉的金紅石石英為主石，再選用白色、橙色和灰色月光石珍珠，黑色與灰色尖晶石，以及玉髓、綠玉髓、玫瑰石英和粉紅色電氣石。透過左右強烈的黑白對比與下方的彩色寶石珠串，演繹光線色彩與能量的自由流動、變化萬千；又像是「色彩氛圍」（Color Vibes）系列無論手環、戒指的中央都選用大克拉半寶石為主石，外側再鑲嵌大量的彩色半寶石，借以想像當寶石投入水中時所引起的色彩漣漪，讓雀躍感受如輻射般、層層擴散。

色彩之舞 斑斕活躍

不容錯過的則有「色彩之舞」（Bal Des Couleurs）系列的項鍊與戒指，其設計左右皆呈不對稱的色彩、寶石鑲嵌與彩漆，尤其戒指正似從空中俯瞰舞池內旋轉飄蕩的裙擺，色彩斑斕活躍，讓珠寶像陪伴配戴者般，心中隨時響起舞會樂音，也令愉悅、笑聲和舞會熱力，永不停歇。

Hermes Color Icons系列Kelly手環，鑲嵌紫水晶、淡紫色、藍色...
Hermes Color Icons系列Kelly手環，鑲嵌紫水晶、淡紫色、藍色、綠色、黃色與粉紅色藍寶石、海水藍寶、沙弗萊石、錳鋁榴石、棕色鑽石與多種切割白鑽。
在巴黎流體藝術家Hicham Berrada的創作下，展館內投射以大量奇幻影像，...
在巴黎流體藝術家Hicham Berrada的創作下，展館內投射以大量奇幻影像，包含珠寶也似隨波搖擺、充滿想像。
Hermes珠寶創意總監Pierre Hardy。
Hermes珠寶創意總監Pierre Hardy。
Hermes Color Flash系列胸針。
Hermes Color Flash系列胸針。
Hermes Fresh Paint系列單邊耳環，還原了如髮絲般的流動自由，同時...
Hermes Fresh Paint系列單邊耳環，還原了如髮絲般的流動自由，同時突破耳環形式的制式想像。
Hermes Arc en couleurs系列玫瑰金項鍊，鑲嵌近1,400顆寶...
Hermes Arc en couleurs系列玫瑰金項鍊，鑲嵌近1,400顆寶石。
Portraits de la couleur系列戒指，展現出鮮明的粉嫩色彩與特...
Portraits de la couleur系列戒指，展現出鮮明的粉嫩色彩與特殊幾何感受。
Hermes Color Vibes系列雙環戒，主石為一顆長方形切割的坦桑石，並...
Hermes Color Vibes系列雙環戒，主石為一顆長方形切割的坦桑石，並與周圍流動的寶石鑲嵌、形成強烈對比。

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