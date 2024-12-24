香奈兒工坊系列大秀 蒂妲史雲頓 奇幻遊西湖

香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓搭船遊湖。

香奈兒2024/25 Métiers d'art工坊系列大秀於中國杭州西湖舉辦。品牌日前發布由德國 新浪潮導演溫德斯（Wim Wenders ）執導的前導影片為大秀暖身，影片更匯聚香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、辛芷蕾，以及新任品牌大使竇靖童共同演出，刻畫穿梭現代與過往、現實與虛幻、巴黎與杭州的一段奇幻故事。

香奈兒工坊系列的設計，以發揚時裝工坊的精湛手工技藝與專業知識為核心精神，而杭州不僅是擁有悠久的絲綢製造與貿易傳統的歷史城市，西湖動人的湖畔景致歷來更是啟發是無數詩人和藝術家靈感的源泉，成為大秀場地的首選。

前導影片透過蒂妲史雲頓，先帶出西湖與香奈兒創辦人嘉柏麗香奈兒之間的緣分淵源，並成為整部短片的核心。在她巴黎的寓所，有一面描繪西湖景致的中國漆面屏風，讓她每日都能沉浸在湖光山色之中。她一生收藏了20多面17至19世紀間的烏木漆面屏風，這件作品便是其中的珍品之一。這幅以杭州美景為主題的屏風是她收藏中最大的一件，擺放在康朋街寓所的私人辦公室中。