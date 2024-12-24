璀璨CHANEL 佳節夢幻禮

J12腕表，38毫米黑色高抗磨陶瓷和18K黃金表殼，搭載Caliber12.1機芯。

繫著燙金緞帶白黑雙色的香奈兒禮盒，無疑是許多人心中的夢幻禮物。佳節時刻，香奈兒（CHANEL）腕表與高級珠寶的經典設計，除了送禮，更是犒賞自己這一年努力的首選。

香奈兒女士一直都深信數字「5」能帶給她好運。在香奈兒的世界中，配戴以幸運數字「5」為靈感的N°5高級珠寶，彷彿就擁有化好運為永恆的魔力，透過璀璨鑽石與珍貴金質將幸運數字掛在每個女性的身邊。

搶眼的COCO CRUSH高級珠寶系列，將包款經典的「Matelassé」菱格紋圖騰運用在系列珠寶上，結合香奈兒女士最鍾愛的寶石—鑽石，以及品牌獨創的18K BEIGE米色金，成為最活潑、容易混搭的當代系列，更可以與包款或香奈兒配件完美呼應的穿搭 細節。

彗星圖騰Cométe系列，靈感來自於1932年香奈兒女士親自創作的「Bijoux de Diamants」系列鑽石珠寶，她選擇了璀璨耀眼的彗星以及繁星圖案作為首次高級珠寶設計的圖騰之一，這也是迎接全新一年、美好開始的絕佳象徵。

除了香奈兒品牌愛好者都不會錯過的經典Première腕表，同樣採用八角造型，但更為中性活潑的BOY·FRIEND腕表，以及搭載全新Caliber 12.1自動上鍊機械機芯的J12腕表，則是現代女性不可或缺的魅力時計。