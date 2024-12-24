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璀璨CHANEL 佳節夢幻禮

記者孫曼／專題報導 圖／香奈兒提供
J12腕表，38毫米黑色高抗磨陶瓷和18K黃金表殼，搭載Caliber12.1機芯。
J12腕表，38毫米黑色高抗磨陶瓷和18K黃金表殼，搭載Caliber12.1機芯。

繫著燙金緞帶白黑雙色的香奈兒禮盒，無疑是許多人心中的夢幻禮物。佳節時刻，香奈兒（CHANEL）腕表與高級珠寶的經典設計，除了送禮，更是犒賞自己這一年努力的首選。

香奈兒女士一直都深信數字「5」能帶給她好運。在香奈兒的世界中，配戴以幸運數字「5」為靈感的N°5高級珠寶，彷彿就擁有化好運為永恆的魔力，透過璀璨鑽石與珍貴金質將幸運數字掛在每個女性的身邊。

搶眼的COCO CRUSH高級珠寶系列，將包款經典的「Matelassé」菱格紋圖騰運用在系列珠寶上，結合香奈兒女士最鍾愛的寶石—鑽石，以及品牌獨創的18K BEIGE米色金，成為最活潑、容易混搭的當代系列，更可以與包款或香奈兒配件完美呼應的穿搭細節。

彗星圖騰Cométe系列，靈感來自於1932年香奈兒女士親自創作的「Bijoux de Diamants」系列鑽石珠寶，她選擇了璀璨耀眼的彗星以及繁星圖案作為首次高級珠寶設計的圖騰之一，這也是迎接全新一年、美好開始的絕佳象徵。

除了香奈兒品牌愛好者都不會錯過的經典Première腕表，同樣採用八角造型，但更為中性活潑的BOY·FRIEND腕表，以及搭載全新Caliber 12.1自動上鍊機械機芯的J12腕表，則是現代女性不可或缺的魅力時計。

BOY˙FRIEND腕表除了標誌的八角造型讓人想起傳奇的N°5香水瓶蓋及芳登廣場，鮮明的細節更傳承了香奈兒女士轉化男裝中她鍾愛的元素精神。結合美洲杯帆船和賽車運動線條的J12，則是掀起21世紀運動奢華風以及創新陶瓷材質兩大風潮的先驅經典。

RUBAN項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石。
RUBAN項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石。
ETERNAL N°5項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石(上)；EXTRAI...
ETERNAL N°5項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石(上)；EXTRAIT DE N°5項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石(下)。
(由左至右)COCO CRUSH窄版手環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石；CO...
(由左至右)COCO CRUSH窄版手環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石；COCO CRUSH手環，18K BEIGE米色金；COCO CRUSH窄版手環，18K白金鑲嵌鑽石。
BOY·FRIEND腕表大型款，37x28.6毫米18K BEIGE米色金表殼、...
BOY·FRIEND腕表大型款，37x28.6毫米18K BEIGE米色金表殼、蛋白石色雕紋表盤，手上鍊機芯。
迎接佳節時刻，香奈兒推薦腕表與高級珠寶的經典之選。
迎接佳節時刻，香奈兒推薦腕表與高級珠寶的經典之選。

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