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張柏芝化身中東美人魚 同場李榮浩亮相北京

記者孫曼／即時報導
香港女神張柏芝出席Valentino Avant les Débuts北京SKP限時概念店開幕。(圖／Giorgio Armani提供)
香港女神張柏芝出席Valentino Avant les Débuts北京SKP限時概念店開幕。(圖／Giorgio Armani提供)

Valentino為最新2025早春系列Avant Les Débuts於北京SKP開設全新限時概念店，聚焦創意總監Alessandro Michele揪手品牌之後的第一個系列，並以華麗獨特的風格點亮節日氛圍。包括品牌代言人歌手李榮浩、女星楊紫、香港女神張柏芝、金曲歌王HUSH等人都共襄盛舉、出席開幕相關活動。

Avant Les Débuts限時概念店自12月4日起至12月18日期間，於北京SKP一樓中庭展售早春系列男女成衣、包款、鞋履及其他精選配飾，包括Valentino Garavani Viva Superstar、9to5包款以及Nellcôte等一系列品牌最受矚目的全新標誌性單品。概念店內整體空間低調而雅緻，以象牙白為主色調，讓人彷彿置身於大秀即將上演的秀場後臺。簡潔流暢的建築線條與裝飾材料的柔美質感完美融合，精心布置的帷幔則進一步重塑了空間佈局。鏡面元素呼應光影交錯的都會夜生活，亦賦予空間明亮的光線。

另一義大利精品品牌Giorgio Armani也在此際於北京國貿商城開設全新精品店，涵蓋兩層樓的空間面積達780平方米，精品店之上的第三層空間也將迎來全新Armani/Caffè。整體空間由Giorgio Armani及其他的建築師團隊共同設計，呈現Armani美學的標誌性元素：外面的巨大金色棕櫚葉呈現出光影交錯的通透之感，內部擺設Armani/Casa系列家飾品，內部販售男女成衣、配飾、鞋履和眼鏡、高級珠寶、晚禮服、Armani/Privé香水、Parmigiani手表、男士正裝、並提供量身定製服務。

Giorgio Armani北京國貿商城精品店。(圖／Giorgio Arman...
Giorgio Armani北京國貿商城精品店。(圖／Giorgio Armani提供)
金曲歌王HUSH出席Valentino Avant les Débuts北京S...
金曲歌王HUSH出席Valentino Avant les Débuts北京SKP限時概念店開幕後派對。(圖／Giorgio Armani提供)
Valentino北京Avant les Débuts節日系列快閃店。(圖／G...
Valentino北京Avant les Débuts節日系列快閃店。(圖／Giorgio Armani提供)
Valentino北京Avant les Débuts節日系列快閃店。(圖／G...
Valentino北京Avant les Débuts節日系列快閃店。(圖／Giorgio Armani提供)
Giorgio Armani北京國貿商城精品店。(圖／Giorgio Arman...
Giorgio Armani北京國貿商城精品店。(圖／Giorgio Armani提供)
Valentino品牌代言人李榮浩出席Valentino Avant les D...
Valentino品牌代言人李榮浩出席Valentino Avant les Débuts北京SKP限時概念店開幕後派對。(圖／Giorgio Armani提供)
Valentino品牌代言人楊紫出席Valentino Avant les De...
Valentino品牌代言人楊紫出席Valentino Avant les Débuts北京SKP限時概念店開幕後派對。(圖／Giorgio Armani提供)
新生代歌手徐藝洋出席Valentino Avant les Débuts北京S...
新生代歌手徐藝洋出席Valentino Avant les Débuts北京SKP限時概念店開幕。(圖／Giorgio Armani提供)

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