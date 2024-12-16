足球鞋也能潮上街頭 菲董原創LV Footprint Soccer

LV Footprint Soccer鞋款，首度亮相於今年6月的路易威登2025春夏男裝大秀。(圖／路易威登提供)

以足球 場上正宗足球鞋為靈感的LV Footprint Soccer鞋款，首度亮相於今年六月於聯合國 教科文組織發布的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2025春夏男裝系列中，是第一款由品牌男裝總監「菲董」Pharrell Williams設計的同類型產品。

LV Footprint Soccer流暢的外觀與舒適的穿著感深具品牌特色，有著繫帶小牛皮鞋面和襯墊橡膠外底，取材自路易威登Monogram圖案與互連的LV logo圖案在鉸接式鞋底上延伸形成造型獨特的五個腳趾足印，踩在鬆軟的地面上就能留下LV印記。

這款時髦的運動鞋借鑑了現代足球鞋的特定支撐和空氣動力學特性，鞋面在鞋頭、斜面和鞋跟周圍採用斜線縫紉。皮革鞋舌向前摺疊就能蓋住有著 Monogram圖案的鞋帶，鞋舌上壓印了特別設計的LVERS UNITED logo圖案，彷彿職業足球的隊伍。大大的獨特LV logo圖案出現在鞋側的雙重絎縫細節上，上方採用一個較小、運動風字體的Vuitton印記圖案。鞋身腳背上印有 1854 年的字樣，向成立品牌的年份致敬。