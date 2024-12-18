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Prada 餐桌愉悅因分享倍增

記者釋俊哲／專題報導
Prada Soft Sound大號皮革肩背包，4991美元。圖／Prada提供
Prada Soft Sound大號皮革肩背包，4991美元。圖／Prada提供

Prada發表了2024 Holiday系列形象廣告「The Dinner Guests」，邀請多位新生代明星包含曾獲美國演員工會獎、英國電影學院獎提名的Kelvin Harrison，演出「怪奇物語」、鄔瑪舒曼與伊森霍克之女星二代Maya Hawke，南韓女團aespa隊長KARINA，英國演員Louis Partridg全數入鏡，以晚餐、餐桌為主題，分享屬於假日的愉悅情緒。

人們不是為了餐飲、而是為了溫暖的情感而聚會，但精美的瓷器與水晶用品總能以溫潤或晶瑩質感提升用餐時的滿意度，像是幾乎成為米蘭大教堂旁觀光必訪甜點的Pasticceria Marchesi 1824點心、裝飾精美的Panettone米蘭聖誕蛋糕，一切都回歸了Prada與義大利的文化根基，甚至在這次形象中，除了亮眼的新生代歐美新星，Prada經典的「Trick」機械人也放大、擬人化加入了餐桌，展現了佳節的魔幻時刻：什麼都有可能！

Prada Holiday系列包含服裝、配件、包款、鞋履，並有男女裝獨立全系列。其中像是Soft Sound皮革肩背包便在包款的肩帶「加掛」了多條鏈條、尼龍繩，展現如假日般的愉快情緒連結；配件系列包含小巧的蝴蝶結髮夾並有黑色絲絨、紫色兩種組合，此外像是金屬戒指、玻璃樹脂金屬彈簧髮夾，都以小巧隨身，讓放假的雀躍心情隨時展開；男士系列亦有包含像是時裝天橋太陽眼鏡、亮面皮革拖鞋、絲絨牛仔布束腰外套或燈芯絨外套多樣化單品，部分為工裝街頭風格、部分也可輕鬆融入正式晚宴派對。

在餐桌上分享的不只有食飲，更有明亮愉快情感的自由流動。圖／Prada提供
在餐桌上分享的不只有食飲，更有明亮愉快情感的自由流動。圖／Prada提供
Prada麥穗色燈芯絨翻領外套，6280美元。圖／Prada提供
Prada麥穗色燈芯絨翻領外套，6280美元。圖／Prada提供

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