Prada 餐桌愉悅因分享倍增

Prada Soft Sound大號皮革肩背包，4991美元。圖／Prada提供

Prada發表了2024 Holiday系列形象廣告「The Dinner Guests」，邀請多位新生代明星包含曾獲美國演員工會獎、英國電影學院獎提名的Kelvin Harrison，演出「怪奇物語」、鄔瑪舒曼與伊森霍克之女星二代Maya Hawke，南韓 女團aespa隊長KARINA，英國演員Louis Partridg全數入鏡，以晚餐、餐桌為主題，分享屬於假日的愉悅情緒。

人們不是為了餐飲、而是為了溫暖的情感而聚會，但精美的瓷器與水晶用品總能以溫潤或晶瑩質感提升用餐時的滿意度，像是幾乎成為米蘭大教堂旁觀光 必訪甜點的Pasticceria Marchesi 1824點心、裝飾精美的Panettone米蘭聖誕蛋糕，一切都回歸了Prada與義大利 的文化根基，甚至在這次形象中，除了亮眼的新生代歐美新星，Prada經典的「Trick」機械人也放大、擬人化加入了餐桌，展現了佳節的魔幻時刻：什麼都有可能！