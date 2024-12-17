我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

Vacheron Constantin Patrimony 黃金腕表20周年限量發行

記者釋俊哲／專題報導 圖／Vacheron Constantin提供
法國明星設計師Ora ïto亦是江詩丹頓的品牌好友。
法國明星設計師Ora ïto亦是江詩丹頓的品牌好友。

最微小的事物中常隱藏著巨大祕密，例如肉眼不可見的DNA卻藏有跨越時間、肉體的恆常力量，一如最簡約的事物常藏有極為複雜、難以量化的工藝價值。江詩丹頓（Vacheron Constantin）邀請品牌「卓爾不群」（One of Not Many）之友、47歲的法國著名設計師Ora ïto合作，化繁為簡，設計出一只聯名的Patrimony黃金腕表，全球限量發行100只。

出生於1977年，現在47歲的Ora ïto是法國的明星設計師，其設計理念強調「Simplexity」、意味賦予複雜事物簡約的外在，此舉正合江詩丹頓的複雜機械表不謀而和；Ora ïto的設計領域涵蓋火車、概念汽車、從經典名椅轉譯的球鞋、室內設計、建築無所不包，不僅在2011年被授予法國「文化與藝術騎士勳章」（Chevalier des Arts et des Lettres），作品並為法國「龐畢度中心」列為永久藏品。

這次江詩丹頓邀請Ora ïto合作的限量Patrimony腕表，維持該系列一以貫之的極簡DNA，在40毫米的黃金面盤內，多圈的同心圓呈現了兼具直觀、哲學性的曼妙美感，同時並搭配江詩丹頓自製、具日內瓦印記認證的2450自動上鍊機芯。其主夾板經過魚鱗紋打磨、同時橋板再施以日內瓦波紋修飾。

由於Patrimony是於2004年問世、今年適逢系列滿20周年，表款因而在最簡約的設計中，向江詩丹頓近300年歷史的頂級複雜機械工藝史致敬。全球限量100只，僅於江詩丹頓專賣店中、限量販售。

纖細典雅的設計細節搭配頂級機芯，展現江詩丹頓的古典一面。
纖細典雅的設計細節搭配頂級機芯，展現江詩丹頓的古典一面。
一只1957年的骨董表款，是2004年所推出Patrimony系列的靈感原型。
一只1957年的骨董表款，是2004年所推出Patrimony系列的靈感原型。

DNA

上一則

多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

下一則

喝膩白開水？醫師推7種護腎飲品 有助抗發炎、降尿酸

延伸閱讀

成龍有座奢華黃金宮殿 純金打造裝潢「頂樓停直升機」

成龍有座奢華黃金宮殿 純金打造裝潢「頂樓停直升機」
時隔半年 中國人行再度增持黃金 可能帶動新一波漲勢

時隔半年 中國人行再度增持黃金 可能帶動新一波漲勢
鮑爾：「它是黃金的競爭對手 」 比特幣首度飆破10萬元

鮑爾：「它是黃金的競爭對手 」 比特幣首度飆破10萬元
Van Cleef & Arpels 新款Alhambra珠寶 璣鏤雕花秀風雅

Van Cleef & Arpels 新款Alhambra珠寶 璣鏤雕花秀風雅

熱門新聞

3生肖女晚年最不容易臥床。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marcus Aurelius）

3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

2024-12-11 22:40
四生肖明年日子沒有壓力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andre Furtado）

4生肖2025年日子沒壓力 龍有偏財運、他過上美孜孜好命生活

2024-12-15 23:55
餐廳主廚建議，若趕時間，魚肉可放在冷水中解凍。冰凍的魚示意圖。（取材自pexels.com@mali maeder）

魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學

2024-12-10 20:15
四生肖明年求得上上籤，身價連連上漲。（取材自pexels.com@ Jill Wellington）

4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關

2024-12-12 22:50
美食專欄作家列出9項她愛買的好市多自有品牌產品。好市多示意圖。(新華社)

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

2024-12-12 20:15
四生肖今年底即將苦盡甘來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

4生肖年底終於苦盡甘來 鼠穩抓商機、他贏得上司讚賞

2024-12-14 21:55

超人氣

更多 >
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸