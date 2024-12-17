Vacheron Constantin Patrimony 黃金腕表20周年限量發行

法國明星設計師Ora ïto亦是江詩丹頓的品牌好友。

最微小的事物中常隱藏著巨大祕密，例如肉眼不可見的DNA 卻藏有跨越時間、肉體的恆常力量，一如最簡約的事物常藏有極為複雜、難以量化的工藝價值。江詩丹頓（Vacheron Constantin）邀請品牌「卓爾不群」（One of Not Many）之友、47歲的法國著名設計師Ora ïto合作，化繁為簡，設計出一只聯名的Patrimony黃金腕表，全球限量發行100只。

出生於1977年，現在47歲的Ora ïto是法國的明星設計師，其設計理念強調「Simplexity」、意味賦予複雜事物簡約的外在，此舉正合江詩丹頓的複雜機械表不謀而和；Ora ïto的設計領域涵蓋火車、概念汽車、從經典名椅轉譯的球鞋、室內設計、建築無所不包，不僅在2011年被授予法國「文化與藝術騎士勳章」（Chevalier des Arts et des Lettres），作品並為法國「龐畢度中心」列為永久藏品。

這次江詩丹頓邀請Ora ïto合作的限量Patrimony腕表，維持該系列一以貫之的極簡DNA，在40毫米的黃金面盤內，多圈的同心圓呈現了兼具直觀、哲學性的曼妙美感，同時並搭配江詩丹頓自製、具日內瓦印記認證的2450自動上鍊機芯。其主夾板經過魚鱗紋打磨、同時橋板再施以日內瓦波紋修飾。