林志玲朝聖周杰倫演唱會 Valentino新包上身穿出少女感

林志玲揹Valentino Garavani Viva Superstar包朝聖周杰倫演唱會。(記者沈昱嘉／攝影)

林志玲 參加周杰倫 在台北演出的嘉年華世界巡迴演唱會，選穿由一席范倫鐵諾（Valentino）品牌創意總監Alessandro Michele打造的格紋短洋裝，搭配搭配2025早春系列最新款Valentino Garavani Viva Superstar包款現身，穿出少女感。名媛孫芸芸與男星曾敬驊也曾先後在Instagram分享Valentino Garavani Viva Superstar包款的日常穿搭 照，足見這款全新復古包款的迷人魅力。

Valentino Garavani Viva Superstar 包是品牌創意總監Alessandro Michele打造的Avant Les Débuts 2025早春系列的主打包款，多位品牌大使至巴黎出席春夏系列大秀的時候都拎著亮相，包包側身裝飾超大號V Logo，辨識度極高。