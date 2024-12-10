林志玲朝聖周杰倫演唱會 Valentino新包上身穿出少女感
林志玲參加周杰倫在台北演出的嘉年華世界巡迴演唱會，選穿由一席范倫鐵諾（Valentino）品牌創意總監Alessandro Michele打造的格紋短洋裝，搭配搭配2025早春系列最新款Valentino Garavani Viva Superstar包款現身，穿出少女感。名媛孫芸芸與男星曾敬驊也曾先後在Instagram分享Valentino Garavani Viva Superstar包款的日常穿搭照，足見這款全新復古包款的迷人魅力。
Valentino Garavani Viva Superstar 包是品牌創意總監Alessandro Michele打造的Avant Les Débuts 2025早春系列的主打包款，多位品牌大使至巴黎出席春夏系列大秀的時候都拎著亮相，包包側身裝飾超大號V Logo，辨識度極高。
Viva Superstar包設計靈感來自1970年代的反主流文化精神與叛逆情懷，洋溢復古美學魅力。本季首度亮相，提供兩款雙色配色：雅緻的黑棕配色，以及時髦亮眼的象牙白與黑色，色調巧妙呼應70年代的藝術氛圍，重現Valentino經典魅力。富有滑動鏈條手柄的設計，使包款能隨著穿搭展現多變風格，可肩背或輕鬆手提，共提供三種尺寸選擇。
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