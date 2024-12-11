百達翡麗 Cubitus方形腕表系列大氣登場

鐘表之王百達翡麗推出全新Cubitus系列腕表，（左起）運動款5821/1A-001、複雜功能的紳士款5822P-001、雙色復古的漸層藍表面的經典款5821/1AR-001。圖／百達翡麗提供

鐘表之王 演繹運動型優雅

睽違25年，鐘表之王百達翡麗推出全新系列Cubitus，三款方形圓角的腕表：現代休閒感的橄欖綠表面的運動款5821/1A-001、雙色復古的漸層藍表面的經典款5821/1AR-001、複雜功能的紳士款5822P-001，三款的表面神似金鷹（Nautilus）系列，但表殼由八角改為正方形，顏值極高、優雅大氣，還配有專屬袖扣搭配，贏得一致好評。

時值百達翡麗185周年，總裁泰瑞斯登（Thierry Stern）表示，「全球85%的手表都是圓形的，從我年輕時開始，我就一直挑戰自己，希望在收藏中也能擁有一款漂亮的方形手表。所以我們就這樣開始了。」耗時六年的研發機芯、四年設計，造型則在正方形表殼與面盤上搭配以圓潤邊緣切角，兩側再加上裝飾護橋，面盤採用獨特的橫向凸紋，優雅又富現代感，三款型號除了創新功能，也都擁有百達翡麗的DNA 。

振奮人心的全新創作

台灣百達翡麗業務總監劉怡邦受訪時指出，「上一次全新系列，已經是1999年Twenty~4系列，這一次推出Cubitus全新系列，我覺得非常振奮人心」。等於是千禧年後由總裁親自操刀的全新創作。

品牌最早的腕表系列Calatrava，誕生於1932年。Golden Ellipse黃金比例系列則出現在1968年。超級熱賣的Nautilus金鷹系列於1976年面世。Gondolo系列始於1993年。1997年有了Aquanaut海底探險家系列。然後在1999年又有了為女生們設計出Twenty~4系列。

外界咸認，品牌應該是希望繼超級熱賣的金鷹與海底探險家兩個系列之外，再推出另一個熱門與入門系列。有些店家常常缺貨到櫥窗只剩袖扣等周邊商品可以展示。

因為最熱門的金鷹系列目前偏高價，加上這兩年大部分的精鋼款式已經都停產，剩下的型號5990定價也是要兩百多萬。所以現在恰好出現一個可以稍微跟金鷹有點區隔的「入門款的運動表」，「Cubitus就是非常好的價格親切的階段性選擇」，劉怡邦分析。「金鷹與海底探險家兩個系列目前都是供不應求，但也不宜困難到讓大家會想要放棄。所以我覺得Cubitus系列的推出是可以彌補與滿足那個市場缺口，彼此相輔相成，而且有滿滿的百達翡麗的DNA」。

百達翡麗新款機芯240 PS CI J LU。圖／百達翡麗提供

現代休閒感的運動款5821/1A-001

現代休閒感的運動款5821/1A-001，表盤為優雅的橄欖綠，搭配精緻放射狀飾紋。圖／百達翡麗提供

規格：精鋼表殼。橄欖綠表面。日期。大三針。

定價：約4.3萬美元。

這款5821/1A-001長得非常像已經停產的超熱賣款金鷹5711，而且又是最受歡迎的綠色。現在的5811，因為是白K金，所以定價也是大概兩百二十幾萬左右，等於是一百三十幾萬就能擁有過去的超級經典款，想必大受歡迎。「而且機芯跟5811是一樣的」。

雙色復古的經典款5821/1AR-001

5821/1AR-001玫瑰金立體日期顯示窗框。圖／百達翡麗提供

規格：精鋼與玫瑰金表殼。藍色表面。日期。大三針。搭載26-330 SC自動上鍊機芯

定價：約6.4萬美元。

5821/1AR-001與5821/1A-001的差別在於「表帶」，這款是精鋼和玫瑰金的雙色表帶，而且做整個鍊帶，「這個金鷹鍊帶是大家公認穿戴起來，最舒服、最服貼的。有四十到六十個不同的工序在處理這個鍊帶，完全不刺手、也非常地服貼」。此外百達翡麗的雙色表鍊極少，所以也相當稀罕。

「藍色的漸層表面也是我們百達翡麗經典的配色，以前的5711就有這款，很多鐘表收藏家也特別喜歡我們的這款配色」。劉怡邦說。

複雜功能的紳士款5822P-001

5822P-001腕表藍色放射狀表面、橫向凸紋裝飾。圖／百達翡麗提供

規格：鉑金表殼。藍色表面。瞬跳日期、星期。月相顯示。雙顯視窗大日期。搭載全新超薄的240 PS CI J LU自動上鍊機芯，囊括六項專利。

定價：約9.2萬美元。

劉怡邦分析5822P-001的特色，首先，因為鉑金是百達翡麗產量最少的一種材質，「我們大概只有3%的產量是使用鉑金，其次，又做了一個全新的複雜功能所謂的『瞬跳』，就是到了十二點，他會瞬間跳日期。星期也會『瞬跳』」。要知道，這種功能通常是要在頂級複雜功能表款，如：萬年曆，或者三問表才有的功能，現在兩百多萬就能擁有，實屬難得。

第三，日期窗是平常的兩倍大。第四，也是最特別的：「六項專利中，其中一個專利就是你在『任何時間』都可以去調校這只表」，以往像有年曆功能的腕表款，調校都有特定時間，譬如說早上四點或六點，因為在某一些時段，它的機械整個結構是勾住的，這個時候你硬去調校的話，腕表會受傷。「所以這是一個對消費者非常友善的功能」。第五，複合材質的表帶，跟鱷魚皮等真皮表帶比起來，正符合當前環保的趨勢。

第六，百達翡麗所有的鉑金表款，在六點鐘位置，都會有一顆鑽石鑲嵌。「這是很多低調收藏家很喜歡的部分，因為鉑金跟精鋼，你用肉眼是看不出來的，但是知道的人，看到那一顆鑽石就知道了。而這次連鑽石都配套做成長方形」。

每一只表款都要能永久售後服務

「沒想到正方形可以帶來這麼多變化，乍看可能會覺得只是金鷹系列的延伸款，但其實充滿了非常多的創新元素」。劉怡邦總結這次的新系列。因為總裁泰瑞斯登（Thierry Stern）堅持「每一只表款都要能永久售後服務」，所以才需要花上六年時間籌備、研發與確認後續維修的每一個環節。

百達翡麗這回加上Cubitus的三款之後成為七大系列、158款的產品線。這種「少量、多樣」的規模，對全球鐘表生產線來說已經是極致了。大概也只有「最後一個由家族持有的日內瓦製表商」才能有這樣的能耐和氣魄。