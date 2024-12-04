DIOR 2025早春系列 大秀蘇格蘭氣息

Dior 2025早春度假系列舉辦全新發表會。

Dior 2025早春度假系列，由Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri構思，延續每年早春度假系列跟隨品牌創辦人迪奧先生探索世界的精彩旅程，Dior 2025早春度假系列來到擁有豐沛歷史底蘊與壯麗自然景觀的蘇格蘭，以服飾展現蘇格蘭多元歷史和卓越的傳統工藝。

迪奧先生曾於1955在蘇格蘭發表春夏系列共192套服裝。Maria Grazia Chiuri在如今透過服裝重訪蘇格蘭之際，為Dior 2025早春度假系列以不同方式勾勒各種輪廓。1955年大秀的照片，經重新數位化後成為一系列黑白印花圖案，以馬賽克的方式出現在風衣、襯衫、洋裝甚至包包上。

格紋織品是蘇格蘭最負盛名的布料，Dior 2025早春度假系列所有的格紋織品均與當地百年老字號Harris Tweed合作，特別打造有別以往既輕盈又柔軟細緻的格紋織品，並透過斜肩剪裁和圍裹等不同手法變化混搭，是當代風格對蘇格蘭符碼的頌歌。Maria Grazia Chiuri更進一步融入龐克元素，以豐富的顏色、撕裂、破壞以及大量鉚釘五金，混搭水洗丹寧，讓蘇格蘭花呢格紋顯得年輕時髦。

品牌經典的Toile de Jouy法式印花圖案，每季均隨設計主題變化，在2025早春度假系列中更以蘇格蘭為靈感，不僅融入當地的城堡風景剪影，也將蘇格蘭國獸獨角獸隱藏其中。蘇格蘭國花薊花則透過刺繡、珠繡、印花等不同手法呈現在本季的服裝上，甚至融入經典的藤格紋，並出現在珍奇櫃圖案上。蘇格蘭最出名的女王瑪麗一世（Mary Stuart）也啟發了Maria Grazia Chiuri的創作，不僅出現大量文藝復興時期宮廷風的長洋裝、禮服、蓬裙、蕾絲，她在被囚禁時曾寄託心意的刺繡也成為本季重點。