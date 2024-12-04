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Van Cleef & Arpels 新款Alhambra珠寶 璣鏤雕花秀風雅

記者釋俊哲／專題報導 圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶推出新款Alhambra珠寶，展現明亮、輕奢的法式氣場。
梵克雅寶推出新款Alhambra珠寶，展現明亮、輕奢的法式氣場。

珠寶之所以迷人，正因經典設計結合了寶石與精湛金工，讓好運無限循環催生。法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）發表新款Alhambra系列珠寶，透過賦予祝福的四葉草圖騰、藍瑪瑙、黃K金與璣鏤雕花，呈現飽滿、明亮又當代的法式珠寶之選。

傳說中四葉草是珍貴的特殊存在，而自Van Cleef & Arpels創立以來，幸運始終都是品牌珠寶創作的泉源之一，尤其家族傳人的雅克雅寶（Jacques Arpels）便深信珠寶一如幸運吊飾，並會於巴黎東北部Germigny-l'Évêque大宅花園內採下四葉草贈予員工，以鼓勵其常懷希望。

本次系列新品的特色之一還有於2018年開始運用在該系列的璣鏤雕花工藝，當時為慶祝該系列問世50周年，Van Cleef & Arpels特別以璣鏤雕花點綴Vintage Alhambra系列的黃K金項鍊、手鐲和耳環，呈現灑落、當代的摩登氛圍。此後品牌陸續於2019年結合璣鏤雕花w黃K金和鑽石，2020年推出Magic Alhambra黃金長項鍊，2021年發表Alhambra黃金鑲鑽神祕吊墜表，以及2022年結合白金、2023年結合紅玉髓以展現Alhambra系列的多變，也似一場華麗舞會、精彩不斷。

系列新作則包含4項珠寶：Vintage Alhambra雙面戒指、Sweet Alhambra腕表、Vintage Alhambra耳環，以及小型款的Vintage Alhambra吊墜。珠寶是將黃金施以璣鏤雕花工藝，因此配戴時將隨欣賞角度不同、人體的自然移動輝映出漸變光芒；其中Sweet Alhambra腕表便以交替的黃金或藍瑪瑙四葉草鏈結，展現出冷靜聰慧，小巧的22.7×22.7毫米尺寸是手表、更是一串隨身的珍貴幸運物。

此外，Vintage Alhambra雙面戒指則可一物二用：一面為藍瑪瑙、一面是璣鏤雕花並鑲嵌鑽石的18K黃金，可隨心情造型愜意翻面，自由、迷人、好運，就從一款Alhambra珠寶隨身開始。

自2018年結合璣鏤雕花工藝後，梵克雅寶頻繁在Alhambra系列珠寶中展現寶石...
自2018年結合璣鏤雕花工藝後，梵克雅寶頻繁在Alhambra系列珠寶中展現寶石運用與色彩混搭的高雅品味。
Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra雙面戒指，...
Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra雙面戒指，璣鏤雕花18K黃金，鑲嵌鑽石、藍瑪瑙。
Van Cleef & Arpels Sweet Alhambra腕表，18K黃...
Van Cleef & Arpels Sweet Alhambra腕表，18K黃金表殼、石英機芯、時間顯示。
Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra吊墜(小型...
Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra吊墜(小型款)，18K黃金，搭配藍瑪瑙。

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