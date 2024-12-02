韓男神珉奎、鉉辰都在穿 科技感運動鞋簡單搭就好時髦

Versace Mercury運動鞋。（圖／Versace提供）

DIOR品牌大使、韓國男團SEVENTEEN成員珉奎（Min Gyu）日前在社群分享冬日穿搭 ，寬鬆舒適的米色運動外套、黑色長褲與棒球帽，均來自Dior 2025春季系列男裝，搭配全白色B44 Blade運動鞋和耶誕歌曲，展現冬季的休閒愜意，這款低筒的B44 Blade運動鞋輪廓大膽厚實，靈感來自2000年代，以白色科技織網搭配同色系科技布料鑲片，並飾有以慢跑元素為靈感的鞋底撞色Blade鑲片。鞋面、鞋跟和鞋側皆飾有Dior標誌，雙色鞋帶細節更為整體注入超現代風格。