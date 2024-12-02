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韓男神珉奎、鉉辰都在穿 科技感運動鞋簡單搭就好時髦

記者孫曼／即時報導
Versace Mercury運動鞋。（圖／Versace提供）
Versace Mercury運動鞋。（圖／Versace提供）

DIOR品牌大使、韓國男團SEVENTEEN成員珉奎（Min Gyu）日前在社群分享冬日穿搭，寬鬆舒適的米色運動外套、黑色長褲與棒球帽，均來自Dior 2025春季系列男裝，搭配全白色B44 Blade運動鞋和耶誕歌曲，展現冬季的休閒愜意，這款低筒的B44 Blade運動鞋輪廓大膽厚實，靈感來自2000年代，以白色科技織網搭配同色系科技布料鑲片，並飾有以慢跑元素為靈感的鞋底撞色Blade鑲片。鞋面、鞋跟和鞋側皆飾有Dior標誌，雙色鞋帶細節更為整體注入超現代風格。

另一男韓國男團 Stray Kids成員鉉辰（Hyunjin）則為Versace 全球品牌大使，日前他於米蘭街頭漫步時，也選穿了他在世界巡回演唱會上經場穿著的Versace Mercury 運動鞋，設計充滿科幻未來感，複雜的結構由86個精心製作的配件組成，搭配2025年早春度假系列的深酒紅色外套和同款長褲，外套口袋裝飾金色鈕釦和 Medusa Biggie 金屬細節點綴，搭配腰間掛上來自 VersaceTag 包款系列的 Medusa Fluffy 掛飾，帥氣中有可愛。

鉉辰穿Versace 2025年早春度假系列的深酒紅色外套和同款長褲與黑色Mer...
鉉辰穿Versace 2025年早春度假系列的深酒紅色外套和同款長褲與黑色Mercury運動鞋。（圖／Versace提供）
鉉辰穿Versace 2025年早春度假系列的深酒紅色外套和同款長褲與黑色Mer...
鉉辰穿Versace 2025年早春度假系列的深酒紅色外套和同款長褲與黑色Mercury運動鞋。（圖／Versace提供）
珉奎鉉辰穿DIOR 2025春季系列男裝搭配B44 Blade 白色科技布料運動...
珉奎鉉辰穿DIOR 2025春季系列男裝搭配B44 Blade 白色科技布料運動鞋。（取材自藝人IG @min9yu_k）
珉奎鉉辰穿DIOR 2025春季系列男裝搭配B44 Blade 白色科技布料運動...
珉奎鉉辰穿DIOR 2025春季系列男裝搭配B44 Blade 白色科技布料運動鞋。（取材自藝人IG @min9yu_k）
鉉辰穿Versace 2025年早春度假系列的深酒紅色外套和同款長褲與黑色Mer...
鉉辰穿Versace 2025年早春度假系列的深酒紅色外套和同款長褲與黑色Mercury運動鞋。（圖／Versace提供）
珉奎選穿的DIOR B44 Blade白色科技布料運動鞋。（圖／DIOR提供）
珉奎選穿的DIOR B44 Blade白色科技布料運動鞋。（圖／DIOR提供）
Versace Mercury運動鞋。（圖／Versace提供）
Versace Mercury運動鞋。（圖／Versace提供）
珉奎鉉辰穿DIOR 2025春季系列男裝搭配B44 Blade 白色科技布料運動...
珉奎鉉辰穿DIOR 2025春季系列男裝搭配B44 Blade 白色科技布料運動鞋。（取材自藝人IG @min9yu_k）

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