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這畫面顏值太高 昆凌、Minji、橋本愛聚首香奈兒

記者孫曼／即時報導
（由左至右）香奈兒品牌大使昆凌、橋本愛、中國演員趙佳麗。（圖／香奈兒提供）
（由左至右）香奈兒品牌大使昆凌、橋本愛、中國演員趙佳麗。（圖／香奈兒提供）

香奈兒（CHANEL）上周於英國倫敦舉辦「具風格魅力的色彩」（COLOR OF ALLURE）活動，品牌大使香奈兒品牌大使昆凌、Minji、橋本愛（Ai Hashimoto），及香港歌手陳蕾（Panther Chen）、中國演員趙佳麗（Jiali Zhao）、泰國歌手ALLY均熱情響應，在活動上探索香奈兒具風格魅力的色彩，透過香奈兒具風格魅力的色彩的自由選擇，表達個人思維、態度與性格。

「若想無可取代，就必須與眾不同。」品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）曾言。在品牌發表的全新「具風格魅力的色彩」活動紀錄片中，香奈兒彩妝創作合作夥伴COMETES COLLECTIVE由彩妝藝術家Valentina Li、Ammy Drammeh及Cécile Paravina也各自從自身經歷和創作理念出發，將風格魅力（Allure）的精神融入彩妝工作中，展開豐富及具有想像力的藝術創意，探索色彩的力量與獨特性。

「化妝讓你無需多言，就能表達自己。」Valentina Li說：「化妝是一種愛自己和自我探索的行為。這是我們與自己，以及與色彩的交流。」在香奈兒的理念中，彩妝本質上是一門「做自己」的藝術，風格魅力是一種對個人獨一無二特質的肯定，而色彩正是詮釋這份獨特的方式。

香奈兒康朋街31號唇膏 #1米色洋裝。（圖／香奈兒提供）
香奈兒康朋街31號唇膏 #1米色洋裝。（圖／香奈兒提供）
香奈兒品牌大使昆凌。（圖／香奈兒提供）
香奈兒品牌大使昆凌。（圖／香奈兒提供）
香奈兒限量雪花冰晶亮采盤。（圖／香奈兒提供）
香奈兒限量雪花冰晶亮采盤。（圖／香奈兒提供）
香奈兒1號紅色山茶花活能眼霜 15g。（圖／香奈兒提供）
香奈兒1號紅色山茶花活能眼霜 15g。（圖／香奈兒提供）
香奈兒品牌大使Minji。（圖／香奈兒提供）
香奈兒品牌大使Minji。（圖／香奈兒提供）
（由左至右）香奈兒品牌大使Minji、及香港歌手陳蕾。（圖／香奈兒提供）
（由左至右）香奈兒品牌大使Minji、及香港歌手陳蕾。（圖／香奈兒提供）
香奈兒品牌大使Minj。（圖／香奈兒提供）
香奈兒品牌大使Minj。（圖／香奈兒提供）
香奈兒珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳SPF 40 PA+++ 玫瑰。（圖／香奈兒提...
香奈兒珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳SPF 40 PA+++ 玫瑰。（圖／香奈兒提供）
（由左至右）泰國歌手ALLY與香奈兒品牌大使Minji。（圖／香奈兒提供）
（由左至右）泰國歌手ALLY與香奈兒品牌大使Minji。（圖／香奈兒提供）
香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃 15ml。（圖／香奈兒提供）
香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃 15ml。（圖／香奈兒提供）
香奈兒1號紅色山茶花活能精萃 50ml。（圖／香奈兒提供）
香奈兒1號紅色山茶花活能精萃 50ml。（圖／香奈兒提供）
香奈兒1號紅色山茶花豐潤乳霜 50g。（圖／香奈兒提供）
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