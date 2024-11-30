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致敬暢銷名家 Bottega Veneta早春系列「超大童書」圓夢了

記者釋俊哲／即時報導
Bottega Veneta發表了Richard Scarry膠囊系列，帶來一系列巨大童書、毛毯、抱枕、吊飾、配件，擁抱童真直觀的喜悅。(圖／Bottega Veneta提供)
Bottega Veneta發表了Richard Scarry膠囊系列，帶來一系列巨大童書、毛毯、抱枕、吊飾、配件，擁抱童真直觀的喜悅。(圖／Bottega Veneta提供)

最單純的美好，常來自童年時的原始感動。Bottega Veneta發表了Richard Scarry膠囊系列，從美國繪本名家Richard Scarry的插畫童書得到靈感，帶來一系列巨大童書、毛毯、抱枕、吊飾、配件，透過色彩與設計、擁抱純真的喜悅。

1919年出生、1994年辭世的Richard Scarry，出版物300本橫跨全球發行量超過1億本，離世後的2012年再獲美國插畫家協會授予終身成就獎。幽默、細膩的觀察力、富有感染力的色彩表現，都是Richard Scarry筆下特色，也因此對現任Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy影響甚深，並推出了全新膠囊系列，以致敬Scarry繪筆下的奇幻世界。

最亮點的單品首推一本尺寸為62.5 x 52.5公分的大型尺寸童書《Biggest Word Book Ever》，童書封面並使用了Bottega Veneta擅長的Intrecciato編織工藝，並重現了2013年出版的《Biggest Word Book Ever》；其首頁將附有Bottega Veneta Ex Libris貼紙，內頁則為空白素描紙、可自由創作，並附姓名貼，堪稱大人級的童心繪本。

同系列再加碼包含了羊毛格紋毛毯、Intrecciato編織皮革短夾、Triangle混色編織鑰匙圈、Mela金屬裝飾皮帶...等單品，並皆使用專屬配色條紋。

Bottega Veneta 羊毛格紋抱枕。(圖／Bottega Veneta提...
Bottega Veneta 羊毛格紋抱枕。(圖／Bottega Veneta提供)
童心、細膩、富感染力的色彩表現，皆是Richard Scarry所讓人喜愛的原因...
童心、細膩、富感染力的色彩表現，皆是Richard Scarry所讓人喜愛的原因。(圖／Bottega Veneta提供)
Bottega Veneta 編織蘋果吊飾。(圖／Bottega Veneta提...
Bottega Veneta 編織蘋果吊飾。(圖／Bottega Veneta提供)
Bottega Veneta 羊毛格紋毛毯。(圖／Bottega Veneta提...
Bottega Veneta 羊毛格紋毛毯。(圖／Bottega Veneta提供)

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