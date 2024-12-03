GUCCI全新Blondie包款 召喚倫敦雋永魅力

GUCCI Blondie GG LOGO肩背包S號。

每一個偉大城市都深植人心，可能是以建築、人文、時尚，展現無可取代的風格記憶點。古馳（GUCCI ）推出全新形象大片「倫敦永駐We Will Always Have London」，除了帶來全新Blondie包款、2025早春系列，並邀請美國演員、「金髮美女」（Blondie）團員Debbie Harry演出形象廣告。

影片由美國攝影師Nan Goldin掌鏡，除了捕捉倫敦身為英國文化大城的迷人風貌，其中Debbie Harry更身穿GUCCI的2025早春新裝，身旁除了萌萌小狗擄獲人心，隨意擺拍的GUCCI Blondie包款，更展現源自1970年代的雋永經典魅力。