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GUCCI全新Blondie包款 召喚倫敦雋永魅力

記者釋俊哲／綜合報導 圖／GUCCI提供
GUCCI Blondie GG LOGO肩背包S號。
GUCCI Blondie GG LOGO肩背包S號。

每一個偉大城市都深植人心，可能是以建築、人文、時尚，展現無可取代的風格記憶點。古馳（GUCCI）推出全新形象大片「倫敦永駐We Will Always Have London」，除了帶來全新Blondie包款、2025早春系列，並邀請美國演員、「金髮美女」（Blondie）團員Debbie Harry演出形象廣告。

影片由美國攝影師Nan Goldin掌鏡，除了捕捉倫敦身為英國文化大城的迷人風貌，其中Debbie Harry更身穿GUCCI的2025早春新裝，身旁除了萌萌小狗擄獲人心，隨意擺拍的GUCCI Blondie包款，更展現源自1970年代的雋永經典魅力。

GUCCI最早是從1970年代首次推出Blondie包款，包款名稱正與Debbie Harry當時所屬樂團名稱不謀而合。包款具有GUCCI為人稱頌的Interlocking G圓形標誌並以皮革或琺瑯製作，以呼應1970年代大時代的自由精神。大秀上共有咖啡色、GG老花、Rosso Ancora紅色、蘋果綠色等多元配色。台灣正式上市則有GG LOGO肩背包S號、GUCCI Blondie酒紅色肩背包S號等選擇，包款可手提、也可接上皮革肩背帶，包款表面對稱流線的線條，再度召喚出1970年代的自由，以無畏的時尚姿態，仿古也新穎。

Debbie Harry在最新GUCCI形象廣告中，與狗狗、Blondie包款一...
Debbie Harry在最新GUCCI形象廣告中，與狗狗、Blondie包款一同迷人入鏡。
醒目的GG LOGO、流線的包身輪廓，傳遞1970年代大時代的自由氛圍。
醒目的GG LOGO、流線的包身輪廓，傳遞1970年代大時代的自由氛圍。
GUCCI Blondie酒紅色肩背包S號。
GUCCI Blondie酒紅色肩背包S號。

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