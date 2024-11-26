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文學經典「金銀島」華麗大冒險 梵克雅寶高級珠寶啟航

記者孫曼／即時報導
梵克雅寶全新Treasure Island高級珠寶系列以19世紀文學名著「金銀島」為靈感。（圖／梵克雅寶提供）
梵克雅寶全新Treasure Island高級珠寶系列以19世紀文學名著「金銀島」為靈感。（圖／梵克雅寶提供）

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）於邁阿密發表年度全新高級珠寶系列「金銀島」（Treasure Island），取材自英國作家羅伯特路易斯史蒂文生（Robert Louis Stevenson）於於1883年發表的同名歷險小說。系列珠寶刻畫不同人物克服不同的環境、尋找神秘寶藏的旅程。

「金銀島」高級珠寶作品的創作，於品牌的創作主題和歷史傳承方面都有所傳承。梵克雅寶自上個世紀創作開始，屢次以不同手法反映航海歷奇故事與海洋生物，以及對遙遠文明的想像。近年來陸續發表的當代新作更以珠寶語彙轉譯文學經典，例如莎翁的《仲夏夜之夢》、《羅密歐與茱麗葉》、凡爾納的《奇異旅程》等。

Treasure Island by Van Cleef & Arpels高級珠寶系列，以三部曲形式組成一趟環球旅程。第一章「海底歷險」，刻畫水手啟航沿途所見，從水手繩結和各種航海器具，到大海美境均為珠寶創作的靈感。Pirate胸針刻劃史蒂文生筆下三位海盜John、David和Jim的形象。Écume Mystérieuse項鍊以不對稱的結構透過洶湧的波濤描繪汪洋的力量，Hispaniola胸針則以金屬結構勾勒載著主角勇闖怒濤的同名帆船。

En haute mer可轉換式項鍊及戒指是向傳統海員結繩藝術致敬之作，運用品牌自1940年代沿用至今的金絲穗帶編織技術製成立體的金質繩索，再將黃K金和白K金繩索編成對稱的項鍊結構，造型結合接繩結、金錢結、平結和雙套結等多種繩結，中央懸垂著一顆55.34克拉祖母綠切割藍寶石，寶石可以分拆並嵌入單鑲寶石戒指。此篇章還有一件別緻的Onde Mystérieuse珠寶盒，是結合珠寶、鐘表、琺瑯等多重技藝的傑作。

第二章「海島探奇」則融會虹彩繽紛的貝殼、俏皮可愛的海龜，以及異國風情的奇花異草，歌頌大自然萬象。Coquillage Mystérieux胸針造型媲美雕塑，華麗的貝殼表面，運用了包括經典Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌在內的軌鑲、粒鑲、爪鑲、半包鑲和角鑲多重鑲嵌工藝，貝殼內背面則為一位手捧一顆色彩柔和的祖母綠金雕仙子。

最後第三章「尋寶旅程」描述的是縱橫四海的尋寶故事，由前哥倫布時期的珍寶到亞洲，將異域的想像化作動人的珠寶。各種造型戒指如寶藏箱內匯聚異國文化的工藝結晶，以港口Dorestad為名的圖章戒指，更以獨特的專門鑲座彰顯13.87克拉黃色剛玉主石純淨剔透的「小太陽」美色，Dieu du vent及Dieu du ciel胸針的分別刻畫瑪雅神話中的風神Huracan和天神Itzamna。而Roi d'Uxmal、Gardien de Palenque和Danseur de Tikal胸針分別活現王座上的王者威儀、交腿而坐的戰士，以及翩翩起舞的祭司，向遠古的瑪雅文明致意。

由可分拆的珠寶圖騰組成的Palmier Mystérieux胸針是這三部曲，分別以一艘鑲嵌美鑽的帆船、一輪金光璀璨的太陽和一個滿載寶石的寶箱，將整個故事濃縮於一。

梵克雅寶全新Treasure Island高級珠寶系列以19世紀文學名著「金銀島...
梵克雅寶全新Treasure Island高級珠寶系列以19世紀文學名著「金銀島」為靈感。（圖／梵克雅寶提供）
Hispaniola胸針，白K金與玫瑰金鑲嵌鑽石。（圖／梵克雅寶提供）
Hispaniola胸針，白K金與玫瑰金鑲嵌鑽石。（圖／梵克雅寶提供）
Palmier Mystérieux胸針與可拆式的珠寶圖騰，玫瑰金、黃K金、白K...
Palmier Mystérieux胸針與可拆式的珠寶圖騰，玫瑰金、黃K金、白K金、Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌祖母綠、紅寶石、藍寶石、鑽石。（圖／梵克雅寶提供）
En haute mer可轉換式項鍊及戒指，黃K金、白K金、一顆55.34克拉的...
En haute mer可轉換式項鍊及戒指，黃K金、白K金、一顆55.34克拉的祖母綠型切割藍寶石、鑽石。（圖／梵克雅寶提供）
梵克雅寶於邁阿密發表Treasure Island by Van Cleef &...
梵克雅寶於邁阿密發表Treasure Island by Van Cleef & Arpels高級珠寶系列。（圖／梵克雅寶提供）
Pirate John胸針，白K金、黃K金、玫瑰金、紅寶石、藍寶石、鑽石。（圖／...
Pirate John胸針，白K金、黃K金、玫瑰金、紅寶石、藍寶石、鑽石。（圖／梵克雅寶提供）
Moussaillon項鍊，黃K金、玫瑰金、白K金、一顆23.47克拉的橢圓形切...
Moussaillon項鍊，黃K金、玫瑰金、白K金、一顆23.47克拉的橢圓形切割錳鋁榴石、藍寶石、鑽石。（圖／梵克雅寶提供）
Onde Mystérieuse珠寶盒連可拆式胸針，白K金、玫瑰金、Tradit...
Onde Mystérieuse珠寶盒連可拆式胸針，白K金、玫瑰金、Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌藍寶石、藍寶石、鑽石、藍色碧璽、藍色石英、paillonné金屬薄片嵌飾琺瑯、玻璃、烏木、羊皮、瑞士製石英機芯。（圖／梵克雅寶提供）
Coquillage Mystérieux胸針，白K金、黃K金、玫瑰金、Trad...
Coquillage Mystérieux胸針，白K金、黃K金、玫瑰金、Traditional Mystery Set隱密式鑲嵌拱面紅寶石、祖母綠、紅寶石、白色養殖珍珠、粉紅色及白色鑽石。（圖／梵克雅寶提供）
Dorestad戒指，黃K金、白K金、一顆13.87克拉黃色剛玉、粉紅色剛玉、錳...
Dorestad戒指，黃K金、白K金、一顆13.87克拉黃色剛玉、粉紅色剛玉、錳鋁榴石、鑽石。（圖／梵克雅寶提供）
梵克雅寶於邁阿密發表Treasure Island by Van Cleef &...
梵克雅寶於邁阿密發表Treasure Island by Van Cleef & Arpels高級珠寶系列。（圖／梵克雅寶提供）
梵克雅寶於邁阿密發表Treasure Island by Van Cleef &...
梵克雅寶於邁阿密發表Treasure Island by Van Cleef & Arpels高級珠寶系列。（圖／梵克雅寶提供）
Dieu du vent胸針，黃K金、白K金、祖母綠、紅寶石、藍寶石、鑽石。（圖...
Dieu du vent胸針，黃K金、白K金、祖母綠、紅寶石、藍寶石、鑽石。（圖／梵克雅寶提供）
Tortue de Cocos bleue胸針，白K金、藍寶石、祖母綠、鑽石。（...
Tortue de Cocos bleue胸針，白K金、藍寶石、祖母綠、鑽石。（圖／梵克雅寶提供）
梵克雅寶於邁阿密發表Treasure Island by Van Cleef &...
梵克雅寶於邁阿密發表Treasure Island by Van Cleef & Arpels高級珠寶系列。（圖／梵克雅寶提供）
梵克雅寶全新Treasure Island高級珠寶系列以19世紀文學名著「金銀島...
梵克雅寶全新Treasure Island高級珠寶系列以19世紀文學名著「金銀島」為靈感。（圖／梵克雅寶提供）
梵克雅寶全新Treasure Island高級珠寶系列以19世紀文學名著「金銀島...
梵克雅寶全新Treasure Island高級珠寶系列以19世紀文學名著「金銀島」為靈感。圖／梵克雅寶提供

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