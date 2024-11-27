Prada Buckle包玩結構 腰間皮帶顯錯視

Prada Buckle包灰色中型款。圖／Prada提供

包包的存在不僅為了收納，更因結構變化帶來驚喜。Prada年度新包：Buckle包大玩錯視戲法，將腰間皮帶化為包款結構，除了有Prada品牌大使全昭彌（Jeon Somi）、女星Diane Kruger、時尚名人Alexa Chung、歌手Dua Lipa相繼配戴造型，2024秋冬新品近日更為韓團男星如NCT成員鄭在玹、ENHYPEN團員朴成訓選用，成為本季男士的推薦亮點單品。

今年8月以單飛姿態推出專輯《J》，將在11月4日入伍服兵役的NCT成員鄭在玹，日前在米蘭時裝周期間曾以高領針織毛衣、黑長褲搭配大型Prada Buckle包與白髮，神似日本 漫畫中的人氣角色五條悟；ENHYPEN團員朴成訓則以同樣一身黑、但加以白色襯衫展現鮮明對比，手上的大型Prada Buckle包更散發學院氣息。

Buckle包是在2024春夏推出，本季則在女性尺寸外「加碼」推出男性款大尺寸。同時伴隨近年流行的配件風潮，像是鄭在玹就在包款提把上串接多樣化配件，如眼鏡盒、繩索、小皮夾，男士們不妨也可發揮創意，將討喜玩偶、鑰匙圈或能彰顯個性的小物自由串接。