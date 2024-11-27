CELINE GARANCE新包 肩背手拎都時髦

DANIELLE演繹全新TEEN GARANCE包。圖／CELINE提供

CELINE於「LA COLLECTION DE L'ARC DE TRIOMPHE」冬季女裝系列中首度亮相了全新的GARANCE包。GARANCE包獨具特色的長而圓潤肩帶設計為特點，可肩背亦可手提，巧妙詮釋女性美學。包款金屬部件則是從CELINE標誌性的TRIOMPHE CLASSIQUE包汲取靈感，將復古金色飾件分為兩部分，以複雜的機械工藝扣合在一起，上部分刻有CELINE，下部分則為PARIS字樣。

由精湛工藝打造的GARANCE包，擁有堅固的結構設計，包身前後的邊緣清晰可見，並以柔軟皮革材質製作，提供多種色彩與配色選擇，包括黑色漆面皮革、金色蛇皮革以及VICHY印花漆面皮革。