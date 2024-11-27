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CELINE GARANCE新包 肩背手拎都時髦

記者孫曼／台北報導
DANIELLE演繹全新TEEN GARANCE包。圖／CELINE提供
DANIELLE演繹全新TEEN GARANCE包。圖／CELINE提供

CELINE於「LA COLLECTION DE L'ARC DE TRIOMPHE」冬季女裝系列中首度亮相了全新的GARANCE包。GARANCE包獨具特色的長而圓潤肩帶設計為特點，可肩背亦可手提，巧妙詮釋女性美學。包款金屬部件則是從CELINE標誌性的TRIOMPHE CLASSIQUE包汲取靈感，將復古金色飾件分為兩部分，以複雜的機械工藝扣合在一起，上部分刻有CELINE，下部分則為PARIS字樣。

由精湛工藝打造的GARANCE包，擁有堅固的結構設計，包身前後的邊緣清晰可見，並以柔軟皮革材質製作，提供多種色彩與配色選擇，包括黑色漆面皮革、金色蛇皮革以及VICHY印花漆面皮革。

品牌大使、NewJeans成員DANIELLE就在不同場合中亮相過這款包的穿搭，不論是穿著CELINE冬季女裝系列的豹紋皮革短裙裝，或是簡約休閒的棒球T恤工作褲，造型精巧的黑色TEEN GARANCE為整體造型注入法式魅力。台灣女星郭雪芙以洋溢60年代復古情懷的黑色洋裝搭配漆面皮革TEEN GARANCE包；新生代女星詹子萱則選用摩登感的棕色TEEN GARANCE包搭配漆面小羊皮娃娃裝外套，格外亮眼。

CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN GARANCE VICK...
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN GARANCE VICKY印花漆面牛皮革包。圖／CELINE提供

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